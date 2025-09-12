Criminalul Emil Gânj, din Mureș, parcă a intrat în pământ. Trei polițiști sunt cercetați pentru că nu și-au făcut datoria

La două luni după crima comisă de Emil Gânj, aflat și acum în libertate, trei polițiști din Mureș sunt anchetați de superiori pentru că nu și-ar fi respectat sarcinile de serviciu.

Individul deosebit de periculos, dat în urmărire internațională, și-a ucis fosta iubită, apoi i-a incendiat casa. Și procurorii verifică dacă oamenii legii au respectat procedurile.

Conform Inspectoratului de Poliție Mureș, cei trei agenți sunt cercetați intern, suspectați că ar fi comis erori în anchetă. Unul dintre ei nu l-ar fi dat pe Emil Gânj în umărire națională încă de la începutul anului, așa cum ar fi trebuit să procedeze după ce suspectul a răpit-o pe fosta iubită.

Încă de atunci, familia tinerei ar fi cerut sprijinul oamenilor legii. Biroul de Control Intern verifică acum dacă polițiștii și-au făcut sau nu datoria. După mai bine de două luni de când și-a ucis fosta iubită, individul, extrem de periculos, este de negăsit.

Mama victimei: ”Nu știu ce să zic, dacă o să mai fie prins, dacă cu adevărat își dau interesul să-l prindă, că eu nu mai cred. Eu nu mai cred în poliție, că nu și-o făcut treaba atunci când trebuia, nu mai am încredere deloc”.

Căutările au fost extinse în mai multe județe și au fost verificate casele abandonate ori alte locuri în care Emil Gânj s-ar putea ascunde.

„Mi-e teamă seara în casă, am vrea să aibă succes să-l găsească”

Localnică: „La noi de vreo două ori au fost, pentru că noi aici nu avem foarte multe ascunzătoare, în pod la casă, atât ce ar fi aicea-s și acolo-s părăsite, dincolo sunt părăsite, e o zonă mai retrasă”.

Vecină: „Mi-e teamă seara în casă, am vrea să aibă succes să-l găsească”.

Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „Polițiștii au descins și au făcut verificări la aproximativ 7.950 de imobile, inclusiv locații dezafectate, au fost verificate peste 950 de stâni, iar suprafața de teren periată a depășit 1.400 kmp, audiate peste 270 de persoane”.

Și procurorii au deschis o anchetă și verifică dacă s-au respectat toate procedurile în acest caz ori dacă s-au făcut erori.

