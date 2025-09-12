Criminalul Emil Gânj, din Mureș, parcă a intrat în pământ. Trei polițiști sunt cercetați pentru că nu și-au făcut datoria

12-09-2025 | 18:14
La două luni după crima comisă de Emil Gânj, aflat și acum în libertate, trei polițiști din Mureș sunt anchetați de superiori pentru că nu și-ar fi respectat sarcinile de serviciu.  

Bereczki Reka

Individul deosebit de periculos, dat în urmărire internațională, și-a ucis fosta iubită, apoi i-a incendiat casa. Și procurorii verifică dacă oamenii legii au respectat procedurile.

Conform Inspectoratului de Poliție Mureș, cei trei agenți sunt cercetați intern, suspectați că ar fi comis erori în anchetă. Unul dintre ei nu l-ar fi dat pe Emil Gânj în umărire națională încă de la începutul anului, așa cum ar fi trebuit să procedeze după ce suspectul a răpit-o pe fosta iubită.

Încă de atunci, familia tinerei ar fi cerut sprijinul oamenilor legii. Biroul de Control Intern verifică acum dacă polițiștii și-au făcut sau nu datoria. După mai bine de două luni de când și-a ucis fosta iubită, individul, extrem de periculos, este de negăsit.

Emil Ganj
„O zis că i-o bătut la fereastră”. Apel la 112 în privința criminalului din Mureș. Unde ar fi fost văzut Emil Gânj

Mama victimei: ”Nu știu ce să zic, dacă o să mai fie prins, dacă cu adevărat își dau interesul să-l prindă, că eu nu mai cred. Eu nu mai cred în poliție, că nu și-o făcut treaba atunci când trebuia, nu mai am încredere deloc”.

Căutările au fost extinse în mai multe județe și au fost verificate casele abandonate ori alte locuri în care Emil Gânj s-ar putea ascunde.

„Mi-e teamă seara în casă, am vrea să aibă succes să-l găsească”

Localnică: „La noi de vreo două ori au fost, pentru că noi aici nu avem foarte multe ascunzătoare, în pod la casă, atât ce ar fi aicea-s și acolo-s părăsite, dincolo sunt părăsite, e o zonă mai retrasă”.

Vecină: „Mi-e teamă seara în casă, am vrea să aibă succes să-l găsească”.

Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „Polițiștii au descins și au făcut verificări la aproximativ 7.950 de imobile, inclusiv locații dezafectate, au fost verificate peste 950 de stâni, iar suprafața de teren periată a depășit 1.400 kmp, audiate peste 270 de persoane”.

Și procurorii au deschis o anchetă și verifică dacă s-au respectat toate procedurile în acest caz ori dacă s-au făcut erori. 

„O zis că i-o bătut la fereastră”. Apel la 112 în privința criminalului din Mureș. Unde ar fi fost văzut Emil Gânj

Sursa: Pro TV

mures, disparitie, criminal, barbat cautat, politisti anchetati

Dată publicare: 12-09-2025 18:11

Fostul complice al lui Emil Gânj, criminalul din Mureș, a fost prins în afara țării. Puternica legătură dintre nelegiuiți
Stiri actuale
Fostul complice al lui Emil Gânj, criminalul din Mureș, a fost prins în afara țării. Puternica legătură dintre nelegiuiți

Un cetățean român urmărit internațional pentru mai multe infracțiuni, inclusiv conducere fără permis și influențarea martorilor, a fost prins în Germania în cadrul operațiunilor pentru capturarea criminalului Emil Gânj.

„O zis că i-o bătut la fereastră". Apel la 112 în privința criminalului din Mureș. Unde ar fi fost văzut Emil Gânj
Stiri actuale
„O zis că i-o bătut la fereastră”. Apel la 112 în privința criminalului din Mureș. Unde ar fi fost văzut Emil Gânj

Un apel la 112 care anunța că Emil Gânj ar fi fost văzut în grădina unei gospodării a pus din nou polițiștii pe jar într-o localitate din județul Mureș.

Polițiștii l-au pus pe ucigașul fugar Emil Gânj pe un imens panou publicitar din Târgu Mureș. Este căutat de o lună
Stiri actuale
Polițiștii l-au pus pe ucigașul fugar Emil Gânj pe un imens panou publicitar din Târgu Mureș. Este căutat de o lună

De mai bine de o lună, principalul suspect al crimei din Mureș, Emil Gânj, este încă în libertate. Iar poliția, deși l-a dat în urmărire internațională, nu are niciun indiciu.  

Cum a reușit fugarul Emil Gânj să scape fără să fie arestat până acum, deși încălcase un ordin în 2024. Precizările IPJ Mureș
Stiri actuale
Cum a reușit fugarul Emil Gânj să scape fără să fie arestat până acum, deși încălcase un ordin în 2024. Precizările IPJ Mureș

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș a transmis miercuri o serie de precizări detaliate în legătură cu cazul bărbatului de 37 de ani din Mureș, dat în urmărire după ce și-a ucis și incendiat fosta iubită.

Răsturnare de situație. Ciobanul care a anunțat că s-a întâlnit cu Emil Gânj a mințit, pentru recompensa de 5.000 de euro
Stiri actuale
Răsturnare de situație. Ciobanul care a anunțat că s-a întâlnit cu Emil Gânj a mințit, pentru recompensa de 5.000 de euro

Autoritățile se confruntă din nou cu informații false în cazul bărbatului din Mureș căutat de două săptămâni pentru că și-ar fi ucis iubita și i-a incendiat casa.

FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului
Stiri Economice
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului

Misiunea Fondului Monetar Internaţional pentru România și-a prezentat concluziile vizitei efectuate la Bucureşti, după consultările cu autorităţile române.

Cine este Tyler Robinson, suspectat că l-a ucis pe Charlie Kirk. Pe gloanțele sale scria: "O, bella ciao", "Hei, fascistule"
Stiri externe
Cine este Tyler Robinson, suspectat că l-a ucis pe Charlie Kirk. Pe gloanțele sale scria: ”O, bella ciao”, ”Hei, fascistule”

Autorităţile din SUA au anunţat vineri că numele suspectului în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson.

Unde sunt cei mai „bogați" pensionari din România. Clasamentul pe județe
Stiri Economice
Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe

Bucureștiul, alături de Hunedoara și Brașov au cele mai mari pensii medii din țară. La polul opus se află Giurgiu, Vrancea și Botoșani.

