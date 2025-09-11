Criminal din Buzău, identificat după 23 de ani. Ucigașul este deja după gratii pentru o crimă trasă la indigo

11-09-2025 | 18:08
Procurorii din Buzău au trimis în judecată un bărbat acuzat de o crimă comisă în urmă cu 23 de ani. Inculpatul, aflat deja în penitenciar, ar fi ucis o femeie de 81 de ani.  

autor
Ina Popescu

Tragedia s-a petrecut în ianuarie 2002. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a intrat prin efracție în locuința victimei pentru a fura bunuri și bani, iar când a fost surprins, a lovit-o pe femeia de 81 de ani cu un topor.

Bătrâna a suferit răni cumplite la cap, gât, torace și mâini și a murit pe loc. După crimă, individul a furat mai multe bunuri din locuință și a fugit.

Criminalul ispășește 25 de ani pentru o crimă similară

Oamenii legii au reușit să-l identifice abia acum, după 23 de ani de cercetări complexe și administrare de noi probe.

Între timp, bărbatul execută deja o pedeapsă de 25 de ani pentru o altă crimă comisă tot în 2002. Și atunci a tâlhărit o bătrână și a ucis-o în bătaie. 

