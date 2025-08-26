O tânără a fost ucisă de un bărbat într-o gară din SUA după ce fugise recent din Ucraina pentru că se temea de război

O tânără refugiată ucraineană în vârstă de 23 de ani, care fugise recent din calea războiului pentru a începe o viață nouă în Statele Unite, a fost înjunghiată mortal într-o gară din Carolina de Nord.

Potrivit familiei și autorităților americane, atacatorul este un bărbat fără adăpost, cu un lung istoric infracțional, potrivit New York Post.

Iryna Zarutska a fost ucisă în stația de metrou East/West Boulevard din cartierul South End, Charlotte. Ea a suferit multiple plăgi prin înjunghiere și a fost declarată decedată la fața locului, a anunțat Departamentul de Poliție Charlotte-Mecklenburg.

„Ajunsese de curând în Statele Unite, căutând siguranță și sperând la un nou început”, se arată într-un mesaj publicat pe o pagină GoFundMe lansată pentru a strânge fonduri în sprijinul mătușii și al familiei îndoliate.

„Tragic, viața ei a fost curmată mult prea devreme… Este o pierdere ireparabilă pentru familie”, mai precizează sursa citată.

Imagini publicate de WSOC-TV arată zona peronului împrejmuită cu bandă de poliție, iar trenul oprit în stație în noaptea tragediei. Nu este clar dacă atacul a avut loc în vagon, pe peron sau în apropiere, notează Charlotte Observer.

Principalul suspect este Decarlos Brown Jr., în vârstă de 34 de ani. El a fost rănit ușor și transportat la un spital local, apoi reținut și acuzat de omor de gradul întâi. Poliția a confirmat că Brown are un lung istoric infracțional, fiind arestat în trecut pentru jaf armat, furt calificat și amenințări.

Fără domiciliu stabil, bărbatul a executat deja o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru jaf cu armă letală, relatează WSOC-TV.

Poliția nu a oferit detalii suplimentare despre ce a dus la înjunghierea fatală a Irynei Zarutska. Investigația este în plină desfășurare. Autoritățile încearcă să stabilească exact circumstanțele tragediei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













