O tânără a fost ucisă de un bărbat într-o gară din SUA după ce fugise recent din Ucraina pentru că se temea de război

Stiri externe
26-08-2025 | 22:07
ucisa sua

O tânără refugiată ucraineană în vârstă de 23 de ani, care fugise recent din calea războiului pentru a începe o viață nouă în Statele Unite, a fost înjunghiată mortal într-o gară din Carolina de Nord.  

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit familiei și autorităților americane, atacatorul este un bărbat fără adăpost, cu un lung istoric infracțional, potrivit New York Post.

Iryna Zarutska a fost ucisă în stația de metrou East/West Boulevard din cartierul South End, Charlotte. Ea a suferit multiple plăgi prin înjunghiere și a fost declarată decedată la fața locului, a anunțat Departamentul de Poliție Charlotte-Mecklenburg.

„Ajunsese de curând în Statele Unite, căutând siguranță și sperând la un nou început”, se arată într-un mesaj publicat pe o pagină GoFundMe lansată pentru a strânge fonduri în sprijinul mătușii și al familiei îndoliate.

„Tragic, viața ei a fost curmată mult prea devreme… Este o pierdere ireparabilă pentru familie”, mai precizează sursa citată.

Citește și
politie
Un bărbat de 75 de ani și-a înjunghiat soția de 78 de ani apoi a alergat-o pe stradă, pentru că i-a reproșat că e mereu beat

Imagini publicate de WSOC-TV arată zona peronului împrejmuită cu bandă de poliție, iar trenul oprit în stație în noaptea tragediei. Nu este clar dacă atacul a avut loc în vagon, pe peron sau în apropiere, notează Charlotte Observer.

Principalul suspect este Decarlos Brown Jr., în vârstă de 34 de ani. El a fost rănit ușor și transportat la un spital local, apoi reținut și acuzat de omor de gradul întâi. Poliția a confirmat că Brown are un lung istoric infracțional, fiind arestat în trecut pentru jaf armat, furt calificat și amenințări.

Fără domiciliu stabil, bărbatul a executat deja o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru jaf cu armă letală, relatează WSOC-TV. 

Poliția nu a oferit detalii suplimentare despre ce a dus la înjunghierea fatală a Irynei Zarutska. Investigația este în plină desfășurare. Autoritățile încearcă să stabilească exact circumstanțele tragediei.

De ce au explodat facturile la energie. Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței sunt cu ochii pe furnizori

Sursa: New York Post

Etichete: SUA, crima, femeie injunghiata,

Dată publicare: 26-08-2025 21:40

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”
VIDEO EXCLUSIV | Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”
Citește și...
Un tânăr a fost înjunghiat în față după ce a încercat să apere două femei agresate de niște indivizi în Germania
Stiri externe
Un tânăr a fost înjunghiat în față după ce a încercat să apere două femei agresate de niște indivizi în Germania

Un tânăr american în vârstă de 21 de ani, paramedic debutant din nordul statului New York, a fost înjunghiat în față după ce a intervenit pentru a apăra două femei agresate de doi bărbați în Dresda, Germania.

Un bărbat de 75 de ani și-a înjunghiat soția de 78 de ani apoi a alergat-o pe stradă, pentru că i-a reproșat că e mereu beat
Stiri actuale
Un bărbat de 75 de ani și-a înjunghiat soția de 78 de ani apoi a alergat-o pe stradă, pentru că i-a reproșat că e mereu beat

Un nou caz de violență împotriva femeilor. În Timiș, un bărbat de 75 de ani și-a înjunghiat soția, apoi a alergat-o pe stradă. Individul a fost reținut pentru 24 de ore.

Un bărbat din Craiova și-a înjunghiat mortal soția, apoi s-a aruncat de la balcon
Stiri Socante
Un bărbat din Craiova și-a înjunghiat mortal soția, apoi s-a aruncat de la balcon

Un bărbat de 45 de ani din Craiova și-a înjunghiat mortal soția și apoi s-a închis în locuinţă.

Bărbatul care a înjunghiat o femeie pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
Stiri Virale
Bărbatul care a înjunghiat o femeie pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

O femeie în vârstă de 48 de ani a fost înjunghiată în mod repetat, în plină zi, pe un bulevard din Sectorul 3 al Capitalei. Agresorul a fost arestat preventiv. 

Un bărbat din Satu Mare și-a înjunghiat soția și a lăsat-o în casă. Femeia este în stare gravă, la spital
Stiri Virale
Un bărbat din Satu Mare și-a înjunghiat soția și a lăsat-o în casă. Femeia este în stare gravă, la spital

O căsnicie plină de episoade violente se putea sfârși tragic pentru o femeie de 54 de ani din județul Satu Mare, care a fost înjunghiată de soț și lăsată plină de sânge în casă.

Recomandări
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori
Stiri actuale
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori

După ce facturile la electricitate au venit duble sau chiar triple pentru unii români, Asociația Furnizorilor de Energie vine cu lămuriri. Canicula, sistarea subvenționării prețurilor și creșterea TVA au mărit facturile.

Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”
Stiri Justitie
Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că nu trebuie să se ajungă la un război între puterile statului, după ce judecătorii și procurorii au început să anunțe suspendarea activității din cauza proiectului de reformă în justiție promovat de Guvern.

Romsilva are un nou șef. Averea interimarului Jean Vișan: 7 imobile și 11 conturi bancare | DOCUMENT
Stiri actuale
Romsilva are un nou șef. Averea interimarului Jean Vișan: 7 imobile și 11 conturi bancare | DOCUMENT

Procedura de selecţie pentru funcţia de director general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva s-a încheiat, Jean Vişan fiind ales de Consiliul de Administraţie pentru acest post, conform unui comunicat al Ministerului Mediului.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 August 2025

48:27

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2025

01:48:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59