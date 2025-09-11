Un bărbat care a comis o crimă în 2002, prins după 23 de ani. Va fi judecat pentru omor deosebit de grav

Autorul unui omor deosebit de grav din ianuarie 2002 a fost identificat după 23 de ani. Este în penitenciar pentru o crimă din septembrie 2002 și, în timpul detenției, a fost condamnat și pentru ultraj, după ce a atacat un gardian.

„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus trimiterea în judecată a inculpatului M.G. (aflat în executarea unei pedepse privative de libertate dispuse în altă cauză), sub aspectul comiterii infracţiunii de omor deosebit de grav prev. de art.174, art.176 lit.d V.C.P. cu aplic. art.5 alin.1 C.P”, au transmis, joi, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău.

Potrivit acestora, în noaptea de 23/24.01.2002, în jurul orei 22:00, însoţit de concubina de la acea vreme, bărbatul a pătruns prin efracţie, dislocând uşa de la intrare, prin lovire cu umărul, în imobilul persoanei vătămate în vârstă de 81 ani din comuna Smeeni, judeţul Buzău.

„În momentul în care a fost surprins de către victimă, a acţionat violent, lovind-o pe aceasta în mod repetat cu un topor în zona capului, umărului, toracelui şi mâinii stângi, creându-i numeroase leziuni traumatice, hemoragie meningo-cerebrală şi dilacerală cerebrală consecinţă a fracturii de boltă şi bază craniană, leziunile de violenţă constatate având legătură directă, necondiţionată cu decesul, aşa cum rezultă din raportul medico-legal de necropsie nr.28/C/2002 emis de S.J.M.L. BUZĂU, după care ulterior a sustras mai multe bunuri aparţinând persoanei vătămate, pe care le-a depozitat într-o geantă de voiaj pe care o avea asupra lui”, precizează procurorii.

Investigații și condamnări anterioare

Aceştia menţionează că inculpatul se află încarcerat în penitenciar, în executarea unei alte pedepse de 25 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de omor deosebit de grav şi tâlhărie (fapte săvârşite la data de 22.09.2002), pedeapsă din care mai are de executat aproximativ 2 ani de închisoare.

„În timp ce era încarcerat, inculpatul nu a abandonat pornirile infracţionale şi a fost condamnat în anul 2011 pentru comiterea infracţiunii de ultraj, asupra unui lucrător de penitenciar. Cauza figura din anul 2002 în evidenţa cauzelor cu autori necunoscuţi, astfel că au fost efectuate cercetări complexe (audieri/reaudieri de martori, măsuri speciale de supraveghere, verificări în cadrul mai multor penitenciare din ţară), fiind obţinute probe care au condus la identificarea autorului şi trimiterea acestuia în judecată”, se mai arată în comuniciatul de rpesă al procurprilor.

