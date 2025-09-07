Crimă în familie la Topoloveni: Un bărbat de 75 de ani, ucis de ginere după o ceartă pe avere

Un conflict violent între un bărbat de 75 de ani și ginerele acestuia s-a încheiat tragic, în Topoloveni, Argeș.

După ce s-au îmbătat oamenii au început să se certe pe avere, iar socrul a fost omorât în bătaie într-un acces de furie. Agresorul, în vârstă de 55 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore.

Nemulțumit de partea de avere pe care soția sa ar fi urmat să o primească, ginerele a început să-și jignească socrul, la care se afla în vizită. Amândoi erau băuți. Supărat, bătrânul a pus mâna pe un cuțit și l-a rănit ușor la mână pe individ.

Cel din urmă s-a năpustit furios asupra omului de 75 de ani. L-a lovit de mai multe ori, cu pumnii și cu picioarele, până când l-a lăsat inconștient. Soția bătrânului a sunat speriată la 112.



Cristina Țuculeanu UPU Argeș: "A venit un singur bărbat inițial, în vârstă de 55 de ani, cu o plagă superficială pe antebraț, a primit îngrijiri de specialitate, a plecat împreună cu poliția către sediul acestora."



Socrul, pe de altă parte, a ajuns în comă la spital.



Cristina Țuculeanu UPU Argeș: "În stare foarte gravă, cu multiple fracturi cranio-faciale, un traumatism grav, în comă, s-au făcut manevrele de resuscitare și după o oră și jumătate s-au încheiat acestea, cu declararea decesului."



Vecinii sunt șocați de cele întâmplate.

Reporter: Dar s-a auzit scandal, doamnă, s-au certat?

Vecină: ”Nu, n-am auzit !"

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili încadrarea juridică a faptei - omor sau lovituri cauzatoare de moarte.

