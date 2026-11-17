În timp ce mașina atacatorului trece pe lângă copilă, acesta trage două focuri de armă. Gloanțele lovesc un zid aflat în spatele fetiței, ratând-o la mică distanță. Copila încearcă apoi cu disperare să intre pe o ușă încuiată. La scurt timp, un adult aleargă înapoi în stradă și o ia în brațe.

Filmările surprind momentele de panică în care oamenii fug din calea gloanțelor și se adăpostesc în magazine sau în clădirile din apropiere. La un moment dat, o fetiță apare singură pe stradă, după ce se despărțise de părinții ei, scrie Daily Mail.

Șase persoane au fost ucise

Atacatorul, Michał Oksiński, în vârstă de 24 de ani, a intrat cu mașina în piața centrală a orașului și a deschis focul. Șase persoane au fost ucise, iar alte 15 au fost rănite în atacul care a avut loc la începutul acestei luni. Printre victimele masacrului din 7 noiembrie s-au aflat și mai mulți cetățeni străini.

Atacatorul, Michał Oksiński, a fost împușcat de polițiști și transportat la spital, unde a murit din cauza rănilor. Autoritățile poloneze au anunțat că în atac au fost ucise patru femei și doi bărbați.

Ulterior, anchetatorii au descoperit trupurile părinților și surorii atacatorului în locuința familiei, aflată la periferia orașului Cracovia. Toți aveau răni provocate de gloanțe la nivelul capului.

Familia locuia în orașul Ostrowiec Świętokrzyski, din sud-estul Poloniei. Sora atacatorului, o studentă în vârstă de 21 de ani la Academia de Arte Frumoase din Cracovia, a fost identificată de presa locală drept Magdalena Oksińska.

Vecinii au descris-o ca fiind „o fată foarte talentată”, care fusese mereu „o elevă bună și o pictoriță talentată”.

Părinții săi nu au fost identificați public, însă presa poloneză a relatat că tatăl avea 53 de ani, iar mama, 52 de ani. Cele două pisici ale familiei au fost, de asemenea, găsite moarte în locuință.

Ce detalii s-au aflat despre atacator

Anchetatorii cred că atacatorul ar fi fost influențat de ideologii de extremă dreapta. În momentul atacului, acesta purta haine militare de culoare verde și avea asupra sa echipamente care păreau a fi o cască și o vestă antiglonț.

Doi polițiști, Artur Morański și Jakub „Kuba” Kulik, care au intervenit pentru a-l opri pe atacator, au fost grav răniți, dar starea lor este acum stabilă. Autoritățile le-au descris intervenția drept „eroică”.

Imaginile surprinse la fața locului arată cum cei doi agenți coboară din mașina de poliție și deschid focul asupra atacatorului, în apropierea pieței centrale, în timp ce acesta iese din autoturismul său.

Unul dintre polițiști cade la pământ după ce este împușcat, în timp ce colegul său continuă să țintească atacatorul. La scurt timp, și cel de-al doilea agent cade, după ce este împușcat de agresor.

În timp ce atacatorul se prăbușește din cauza rănilor, primul polițist reușește cu greu să se ridice și se apropie șchiopătând de acesta. Agentul mai trage un foc de armă, apoi cade din nou la pământ.

Atacatorul rămâne întins pe jos până la sosirea altor echipaje de intervenție.

Cei doi polițiști au fost lăudați pentru curajul lor. Premierul Donald Tusk a declarat: „Probabil au salvat multe vieți omenești, fără să țină cont de riscul la care și-au expus propriile vieți”. La rândul său, ministrul polonez al Justiției, Waldemar Żurek, a afirmat că intervenția rapidă a celor doi agenți „a împiedicat pierderea altor vieți omenești”.