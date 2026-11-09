Autorul atacului din Cracovia, în urma căruia au murit șase oameni, a decedat la spital

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Vlcsnap 2026 11 09 08h11m23s897

Autorul atacului din Cracovia, în urma căruia au murit șase persoane, a decedat luni dimineață, la spital. Bărbatul de 24 de ani trecuse prin cel puțin trei intervenții chirurgicale, iar starea sa fusese critică de la internare.

autor
Aura Trif

Luni dimineață, Poliția din Malopolska a anunțat că agresorul a murit la spital. Voievodul regiunii Malopolska a declarat, la postul TVN24, că bărbatul s-a stins din viață luni, la ora 4:30, relatează Onet.

Autorul atacului sângeros din Cracovia era Michał Oksiński, în vârstă de 24 de ani. Șase persoane au murit în urma atacului. De asemenea, există suspiciuni că tânărul și-ar fi ucis părinții și sora într-un apartament din Ostrowiec Świętokrzyski.

„Încă de la început, starea lui a fost foarte gravă, fiind descrisă drept critică. Medicii au luptat pentru a-i salva viața, în ciuda faptelor îngrozitoare pe care le comisese. A trecut prin cel puțin trei intervenții chirurgicale”, a adăugat Krzysztof Klęczar.

Atât în locuință, cât și în mașina din care a semănat moarte au fost găsite numeroase arme, dar și muniție. Potrivit presei poloneze, tatăl suspectului avea 11 arme de foc înregistrate legal, iar mașina condusă de atacator îi aparținea tot lui. Foști colegi de școală ai ucigașului povestesc că acesta făcea desene macabre în cursul orelor, dar și că era interesat de religie.

Câte persoane au fost rănite în atacul din Cracovia

„Starea celorlalți răniți, în număr de 15 în acest moment, este neschimbată”, a precizat voievodul. „Starea a 14 dintre aceștia este stabilă. Unul dintre răniți, un polițist care a participat direct la prinderea agresorului, se află în continuare în stare gravă. Totuși, ieri a fost trezit din comă. Este bine îngrijit. Starea lui nu s-a schimbat față de ziua precedentă, ceea ce, în opinia mea, deși nu sunt medic, este o veste bună”, a declarat oficialul.

Acesta a mai spus că și cel de-al doilea polițist rănit se află în spital, însă starea sa este stabilă.

În numai 17 ore de la lansare, o campanie organizată pe Zrzutka.pl de jurnalistul Krzysztof Stanowski, fondatorul Kanał Zero, a strâns 4.953.601 de zloţi — aproximativ 1,13 milioane de euro — de la 91.062 de susţinători, scrie News.ro.

Suma reprezintă deja 99% din obiectivul de 5 milioane de zloţi, echivalentul a aproximativ 1,14 milioane de euro. Campania este dedicată poliţiştilor răniţi şi familiilor acestora.

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Sursa: Onet

Etichete: atac, cracovia, Polonia,

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