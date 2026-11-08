A ucis patru femei și doi bărbați, inclusiv un britanic. A rănit alte 16 persoane, printre care cinci străini. Într-un final, a fost împușcat de un polițist, arestat și dus la spital, unde este în stare gravă.

Ministrul de Interne a vorbit despre un atac terorist. Înainte să producă această tragedie, cetățeanul polonez și-ar fi omorât trei rude.

Haosul a cuprins Piața Centrală din Cracovia când oamenii ieșiți la plimbare au realizat că aud rafale de gloanțe. Cuprinși de panică, au căutat adăpost în magazine, restaurante și într-o biserică.

Un jurnalist român era la o terasă din centrul istoric al Cracoviei când au răsunat împușcăturile.

Imagini surprinse de o cameră de supraveghere și publicate pe internet arată cum atacatorul și-a oprit mașina aproape de piață și a deschis focul. A împușcat mai mulți trecători, apoi a demarat.

Katarzyna Cislo, Poliția Cracovia: „Dispeceratul a primit mai multe apeluri de la trecători îngroziți, aflați în Piața Centrală din Centrul Vechi al orașului. Aceștia ne-au informat că șoferul unei mașini negre a deschis focul la întâmplare asupra oamenilor”.

Atacatorul a fost oprit de un polițist, împușcat și el în timp ce îl neutraliza pe extremist

„Eram la masă când am auzit împușcăturile și am început să fugim. Știm doar că s-a tras. Nu știm nimic altceva. Nu am privit nicio clipă înapoi, atât de speriat am fost”.

Alți martori l-au surprins în timp ce gonește cu o mașină de poliție pe urme. În acel moment continuau să se audă împușcături.

Urmărirea s-a încheiat în apropierea unei intersecții importante, la aproape un kilometru sud de piață. Un alt martor a surprins momentul în care atacatorul este confruntat de un polițist înarmat cu un pistol.

Deși rănit, agentul îl împușcă de mai multe ori, de la mică distanță. Este la rândul lui lovit de mai multe gloanțe și pică la pământ.

Katarzyna Cislo, Poliția Cracovia: „Rănit, suspectul a fost arestat și transportat la unul dintre spitalele din Cracovia”.

Marcin Kierwinski, ministrul de Interne: „Reacția rapidă a forțelor de ordine a împiedicat un masacru mult mai mare. Polițiștii au tras primele focuri asupra atacatorului la numai 3 minute după ce incidentul a fost raportat. Precizarea este importantă în contextul acuzațiilor potrivit cărora poliția nu ar fi intervenit la timp”.

Atacatorul, un polonez de 25 de ani, extremist de dreapta. Înainte de masacru, și-a ucis 3 rude acasă

Atacatorul a fost filmat în timp ce primește primul ajutor. În apropiere se vede pușca semi-automată cu care ar fi comis măcelul.

Katarzyna Cislo, Poliția Cracovia: „Atacatorul purta haine cu aspect militar și folosea arme de tip militar. În vehiculul său au fost găsite numeroase arme și cantități însemnate de muniție”.

Individul a fost identificat drept un tânăr de 25 de ani, care locuiește într-un oraș aflat la 150 de kilometri de Cracovia. Înainte să tragă la întâmplare pe străzi, și-a ucis trei rude.

Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei: „Două femei și un bărbat au fost găsiți morți în locuința atacatorului. Este, într-adevăr, o tragedie ieșită din comun. Există indicii importante că este vorba despre membri ai familiei sale apropiate”.

Marcin Kierwinski, ministrul de Interne: „Se pare că autorul atacului a acționat de unul singur. Toate indiciile arată că era profund influențat și fascinat de ideologiile de extremă dreapta”.

Jurnaliștii din Polonia au scris că tatăl suspectului avea 11 arme de foc înregistrate legal pe numele său și că mașina condusă de atacator îi aparținea tot lui.