Ministerul Sporturilor din Franţa a fost ţinta unui atac cibernetic. Cel puţin 3,5 milioane de persoane au fost afectate

Ministerul francez al Sporturilor a anunţat vineri că a fost ţinta unui atac cibernetic şi că au fost afectate datele a cel puţin 3,5 milioane de persoane, relatează Le Figaro.

„Ministerul Sportului, Tineretului şi Vieţii Asociative a luat cunoştinţă de o scurgere de date dintr-unul dintre sistemele sale informatice”, a dezvăluit vineri departamentul guvernamental într-un comunicat. Potrivit ministerului, cel puţin „3,5 milioane de persoane” sunt afectate, iar „se lucrează în prezent la comunicarea recomandărilor şi instrucţiunilor de securitate care trebuie respectate”.

Săptămâna trecută, Ministerul francez de Interne a fost ţinta unui atac cibernetic. Un suspect în vârstă de 22 de ani a fost arestat miercuri la Limoges de către Brigada de Cercetare şi Intervenţie (BRI).

„Imediat după detectarea incidentului, echipele tehnice specializate ale ministerului au fost mobilizate pentru a verifica natura şi amploarea datelor afectate şi pentru a pune în aplicare măsurile de securitate adecvate pentru a opri orice scurgere de date”, a precizat Ministerul Sporturilor.

