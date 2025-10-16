Un atac cibernetic nu mai vine din rețea, ci din neatenție. O nouă companie românească promite un scut digital complet

16-10-2025 | 15:51
Un atac cibernetic nu mai începe întotdeauna în reţea, ci de la un mesaj, o conversaţie banală sau o informaţie partajată greşit.

Asta este opinia lui Mădălin Dumitru, CEO al celei mai noi companii de securitate cibernetică din România, creată împreună cu Orange Cyberdefense.

„Astăzi, securitatea nu mai înseamnă protejarea unui sistem, ci a întregului ecosistem digital. Produsele şi serviciile noastre acţionează ca un scut cibernetic digital care protejează fiecare verigă a lanţului - de la telefon şi laptop, până la reţea, servere şi cloud - oferind companiilor vizibilitate deplină şi asistenţă rapidă. Un atac nu mai începe întotdeauna în reţea. Poate porni de la un mesaj, o conversaţie banală sau o informaţie partajată greşit. De aceea, protecţia trebuie să înceapă cu liderii de business şi să se propage la nivelul întregii organizaţii", susţine Dumitru, într-un comunicat de presă al SCUT, transmis joi AGERPRES.

SCUT propune o abordare unificată pentru combaterea amenințărilor

Într-un context în care atacurile cibernetice devin tot mai sofisticate şi pot provoca consecinţe financiare, reputaţionale sau operaţionale semnificative, abordarea unificată propusă de SCUT marchează o schimbare de paradigmă, potrivit sursei citate.

Astfel, noul model de protecţie elimină „punctele oarbe" apărute între soluţiile tradiţionale şi oferă o imagine completă asupra infrastructurii IT, de la dispozitivele utilizatorilor (telefoane, laptopuri, tablete) până la reţea, servere, infrastructura on-premises şi mediile cloud. Scopul este eliminarea fragmentării şi construirea unei arhitecturi coerente, cu detecţie rapidă a ameninţărilor, corelare a evenimentelor cibernetice şi răspuns coordonat, asistat de inteligenţa artificială.

Orange Cyberdefense aduce expertiza europeană în România

„Lansarea SCUT marchează un moment strategic pentru ecosistemul de securitate cibernetică din România. Prin acest proiect, Orange Cyberdefense aduce pe piaţa locală experienţa noastră de peste 25 de ani în protejarea infrastructurilor critice din întreaga Europă. Împreună cu Orange Romania şi echipa experimentată a SCUT, am construit o arhitectură de securitate unificată, bazată pe aceleaşi principii şi tehnologii pe care le implementăm pentru clienţii noştri din Europa. Totodată, SCUT ne oferă acces la informaţii şi date valoroase de pe o piaţă emergentă şi o zonă extrem de activă din punct vedere cibernetic. Este o relaţie sinergetică, care ne permite să ne extindem într-o regiune strategică a Europei, consolidând rezilienţa digitală locală şi europeană, dar şi să ne dezvoltăm expertiza prin threat intelligence-ul valoros pe care îl obţinem în România", a declarat, în acelaşi comunicat, Hugues Foulon, executive CEO al Orange Cyberdefense.

Pe lângă soluţiile dedicate organizaţiilor, SCUT lansează SCUT Executiv - un program special conceput pentru antreprenori şi top management. Programul combină awareness cibernetic (cum eşti vizat, cum eşti manipulat, cum se construieşte un atac) cu securitate personală digitală (protejarea comunicării, informaţiilor sensibile şi a reputaţiei publice).

SCUT oferă servicii complete de securitate cibernetică unificată, construite în jurul conceptului de arhitectură de protecţie care integrează tehnologie avansată, inteligenţă artificială şi expertiză umană pentru a apăra întreaga infrastructură IT: dispozitive mobile, reţele, servere, cloud şi aplicaţii.

Compania este rezultatul unei iniţiative Orange Romania, în parteneriat strategic cu Orange Cyberdefense, lider european în securitate cibernetică. 

