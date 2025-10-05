Pagina de Facebook a Consiliului Județean Iaşi, compromisă în urma unui atac cibernetic: „Ignoraţi orice postări noi”

Stiri actuale
05-10-2025 | 16:39
hackeri

Consiliul Judeţean Iaşi a anunţat că pagina sa oficială de pe reţeaua de socializare Facebook a fost compromisă în urma unui atac cibernetic efectuat prin preluarea neautorizată a unui cont cu drept de administrator.

autor
Stirileprotv

Potrivit informării, reprezentanţii instituţiei colaborează în prezent cu reprezentanţii Meta pentru recuperarea paginii şi au solicitat şi sprijinul autorităţilor specializate în acest domeniu.

"Până la restabilirea accesului, vă rugăm să ignoraţi orice postări noi care apar pe pagina respectivă şi să utilizaţi celelalte canale oficiale de comunicare ale Consiliului Judeţean - pagina de Facebook Vestea Iaşului şi site-ul www.icc.ro", se menţionează în mesajul transmis duminică de Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Iaşi.

Sursa: Agerpres

Etichete: iași, atac cibernetic, facebook, judetean,

Dată publicare: 05-10-2025 16:39

Articol recomandat de sport.ro
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Citește și...
De ce atacurile cibernetice asupra aeroporturilor europene au devenit tot mai frecvente. Detalii la iLikeIT
iLikeIT
De ce atacurile cibernetice asupra aeroporturilor europene au devenit tot mai frecvente. Detalii la iLikeIT

Hackerii vizează tot mai des infrastructuri critice și companii cunoscute. Cel mai recent atac cibernetic asupra unor aeroporturi din Europa ne arată acest lucru.

Primele concluzii ale anchetei ENISA. Atacul cu ransomware de pe aeroporturile europene a fost coordonat de un „terț”
Stiri actuale
Primele concluzii ale anchetei ENISA. Atacul cu ransomware de pe aeroporturile europene a fost coordonat de un „terț”

Agenţia europeană însărcinată cu securitatea cibernetică (ENISA) a anunțat că perturbări care au avut loc pe mai multe aeroporturi europene în acest weekend au fost cauzate de un atac cibernetic comis de către un terţ.

Compania vizată de atacul cibernetic care a provocat haos pe aeroporturile din Europa semnase un contract cu NATO
Stiri externe
Compania vizată de atacul cibernetic care a provocat haos pe aeroporturile din Europa semnase un contract cu NATO

Aeroporturile din Bruxelles, Heathrow (Londra) și Berlin-Brandeburg au avut întârzieri și anulări de zboruri din cauza unui atac cibernetic suferit în noaptea de vineri care a afectat sistemele de check-in și îmbarcare.

Recomandări
Putin amenință că va rupe relațiile cu SUA, dacă Washingtonul îi va da Ucrainei rachete Tomahawk: „Spun ceea ce gândesc”
Stiri externe
Putin amenință că va rupe relațiile cu SUA, dacă Washingtonul îi va da Ucrainei rachete Tomahawk: „Spun ceea ce gândesc”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că, dacă Statele Unite ar furniza rachete Tomahawk Ucrainei pentru lovituri de lungă distanță în adâncul teritoriului rus, acest lucru ar duce la distrugerea relațiilor dintre Moscova și Washington.

Nicușor Dan își schimbă echipa. Ludovic Orban și Marius Lazurca vor fi numiți consilieri prezidențiali - surse politice
Stiri Politice
Nicușor Dan își schimbă echipa. Ludovic Orban și Marius Lazurca vor fi numiți consilieri prezidențiali - surse politice

Nicușor Dan ar urma să facă o serie de numiri la vârful Administrației Prezidențiale. O parte din noii consilieri ar urma să-și înceapă activitatea din octombrie, iar alții din noiembrie.

Babis provoacă prima durere de cap Uniunii Europene, după câștigarea alegerilor. „Trump al Cehiei” a spus rapid „nu” Ucrainei
Stiri externe
Babis provoacă prima durere de cap Uniunii Europene, după câștigarea alegerilor. „Trump al Cehiei” a spus rapid „nu” Ucrainei

Populistul de dreapta Andrej Babis și mișcarea sa ANO au câștigat alegerile parlamentare cruciale din Cehia, potrivit rezultatelor preliminare anunțate sâmbătă, într-un scrutin care riscă să transforme Cehia într-o altă problemă pentru UE.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 5 Octombrie 2025

02:01:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 20

22:19

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 5

23:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28