De ce atacurile cibernetice asupra aeroporturilor europene au devenit tot mai frecvente. Detalii la iLikeIT

iLikeIT
25-09-2025 | 11:39
Hackerii vizează tot mai des infrastructuri critice și companii cunoscute. Cel mai recent atac cibernetic asupra unor aeroporturi din Europa ne arată acest lucru.

Avem un exemplu chiar din această săptămână, în care un simplu atac cibernetic afectează mii sau poate zeci de mii de pasageri din cele mai importante aeroporturi din Europa. 

De ce vedem tot mai des astfel de situații, aflăm în ediția de joi a emisiunii iLikeIT, de la invitatul Mădălin Dumitru, specialist în securitate cibernetică. Clipul video este mai sus.

Un bărbat a fost arestat în legătură cu atacul cibernetic asupra unor mari aeroporturi europene
Un bărbat a fost arestat în legătură cu atacul cibernetic asupra unor mari aeroporturi europene

Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost arestat după atacul cibernetic care a perturbat sistemele automate de check-in pe aeroportul britanic Heathrow şi pe alte câteva aeroporturi europene, relatează miercuri dpa.

Primele concluzii ale anchetei ENISA. Atacul cu ransomware de pe aeroporturile europene a fost coordonat de un „terț”
Primele concluzii ale anchetei ENISA. Atacul cu ransomware de pe aeroporturile europene a fost coordonat de un „terț”

Agenţia europeană însărcinată cu securitatea cibernetică (ENISA) a anunțat că perturbări care au avut loc pe mai multe aeroporturi europene în acest weekend au fost cauzate de un atac cibernetic comis de către un terţ.

Aeroporturile europene sunt încă afectate de atacul cibernetic. Ce ar fi urmărit hackerii
Aeroporturile europene sunt încă afectate de atacul cibernetic. Ce ar fi urmărit hackerii

Aeroporturile europene încearcă să repare sistemele de checkin după atacul cibernetic major care a afectat sute de zboruri.

