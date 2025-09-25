De ce atacurile cibernetice asupra aeroporturilor europene au devenit tot mai frecvente. Detalii la iLikeIT

Hackerii vizează tot mai des infrastructuri critice și companii cunoscute. Cel mai recent atac cibernetic asupra unor aeroporturi din Europa ne arată acest lucru.

Avem un exemplu chiar din această săptămână, în care un simplu atac cibernetic afectează mii sau poate zeci de mii de pasageri din cele mai importante aeroporturi din Europa.

De ce vedem tot mai des astfel de situații, aflăm în ediția de joi a emisiunii iLikeIT, de la invitatul Mădălin Dumitru, specialist în securitate cibernetică. Clipul video este mai sus.

