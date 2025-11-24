Datele clienților unor bănci americane ar fi fost accesate în urma unui atac cibernetic. Autoritățile au fost alertate

Stiri externe
24-11-2025 | 07:07
atac cibernetic
Getty

Datele clienților unor mari bănci americane – JPMorgan Chase, Citi și Morgan Stanley – ar putea fi fost accesate după un atac cibernetic asupra furnizorului tehnologic SitusAMC, potrivit New York Times, care citează surse apropiate situației.

autor
Mihaela Ivăncică

SitusAMC, companie din New York care oferă servicii pentru creditori imobiliari, a anunţat că a fost victima unui atac pe 12 noiembrie, iar anumite informaţii din sistemele sale au fost compromise. Firma a precizat că ”date referitoare la clienţii unor parteneri ar putea fi, de asemenea, afectate”. Nu au fost menţionaţi clienţi nominali.

Potrivit companiei, datele vizate includ informaţii corporative din activitatea unor clienţi, precum documente contabile şi contracte juridice. Directorul general Michael Franco a declarat că echipa continuă analiza datelor potenţial expuse şi că autorităţile au fost notificate.

JPMorgan Chase, Citi şi Morgan Stanley nu au răspuns solicitărilor de comentarii. FBI-ul nu a putut fi contactat imediat, însă directorul Kash Patel a transmis ziarului că nu există impact operaţional asupra serviciilor bancare.

SitusAMC a precizat că incidentul a fost izolat, sistemele funcţionează normal şi că nu a fost implicat malware de tip criptare.

Citește și
atac cibernetic
Un atac cibernetic nu mai vine din rețea, ci din neatenție. O nouă companie românească promite un scut digital complet
Confuzie în privința planului de pace al SUA în Ucraina. Unii senatori cred că cele 28 de puncte reflectă dorința Rusiei

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, atac cibernetic, banci,

Dată publicare: 24-11-2025 07:07

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Danemarca, țintă a hackerilor proruşi. Atacul cibernetic a lovit mai multe instituţii şi o companie de apărare
Stiri externe
Danemarca, țintă a hackerilor proruşi. Atacul cibernetic a lovit mai multe instituţii şi o companie de apărare

Un atac cibernetic, revendicat de hackeri proruşi, a vizat joi în Danemarca site-uri ale mai multor instituţii, precum şi pe cel al unei companii din industria apărării, a anunţat Agenţia daneză pentru Securitate Civilă, scrie AFP, preluat de Agerpres.

Un atac cibernetic nu mai vine din rețea, ci din neatenție. O nouă companie românească promite un scut digital complet
Stiri actuale
Un atac cibernetic nu mai vine din rețea, ci din neatenție. O nouă companie românească promite un scut digital complet

Un atac cibernetic nu mai începe întotdeauna în reţea, ci de la un mesaj, o conversaţie banală sau o informaţie partajată greşit.

Pagina de Facebook a Consiliului Județean Iaşi, compromisă în urma unui atac cibernetic: „Ignoraţi orice postări noi”
Stiri actuale
Pagina de Facebook a Consiliului Județean Iaşi, compromisă în urma unui atac cibernetic: „Ignoraţi orice postări noi”

Consiliul Judeţean Iaşi a anunţat că pagina sa oficială de pe reţeaua de socializare Facebook a fost compromisă în urma unui atac cibernetic efectuat prin preluarea neautorizată a unui cont cu drept de administrator.

De ce atacurile cibernetice asupra aeroporturilor europene au devenit tot mai frecvente. Detalii la iLikeIT
iLikeIT
De ce atacurile cibernetice asupra aeroporturilor europene au devenit tot mai frecvente. Detalii la iLikeIT

Hackerii vizează tot mai des infrastructuri critice și companii cunoscute. Cel mai recent atac cibernetic asupra unor aeroporturi din Europa ne arată acest lucru.

Primele concluzii ale anchetei ENISA. Atacul cu ransomware de pe aeroporturile europene a fost coordonat de un „terț”
Stiri actuale
Primele concluzii ale anchetei ENISA. Atacul cu ransomware de pe aeroporturile europene a fost coordonat de un „terț”

Agenţia europeană însărcinată cu securitatea cibernetică (ENISA) a anunțat că perturbări care au avut loc pe mai multe aeroporturi europene în acest weekend au fost cauzate de un atac cibernetic comis de către un terţ.

Recomandări
Confuzie în privința planului de pace al SUA în Ucraina. Unii senatori cred că cele 28 de puncte reflectă dorința Rusiei
Stiri externe
Confuzie în privința planului de pace al SUA în Ucraina. Unii senatori cred că cele 28 de puncte reflectă dorința Rusiei

Donald Trump acuză Kievul că nu are niciun fel de recunoștință față de eforturile Statelor Unite de a încheia războiul.

Iarna este aproape. În unele zone ninge abundent. Salvamontiștii îi avertizează pe turiști să fie atenți
Stiri actuale
Iarna este aproape. În unele zone ninge abundent. Salvamontiștii îi avertizează pe turiști să fie atenți

Iarna este la ușă, iar în anumite zone a dat semne clare că vrea să se și instaleze. La munte a nins puternic, iar la altitudini mari s-a depus strat de zăpadă.

Incident revoltător într-un vagon de tren. O tânără a avut parte de o călătorie de coșmar, după ce a fost mușcată de ploșnițe
Stiri actuale
Incident revoltător într-un vagon de tren. O tânără a avut parte de o călătorie de coșmar, după ce a fost mușcată de ploșnițe

Incident revoltător într-un vagon de tren, pe ruta București-Sighet. O tânără de 24 de ani a avut parte de o călătorie de coșmar, după ce a fost mușcată în cușetă de ploșnițe.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Noiembrie 2025

29:33

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 25

44:16

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 25

22:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28