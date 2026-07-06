Imagini AFP surprind artere negre de lume pe mai mulţi kilometri, iar televiziunea de stat estima la câteva milioane numărul participanţilor la un eveniment comparabil cu funeraliile din 1989 ale ayatollahului Khomeini, fondatorul Republicii islamice.

După 40 de zile de bombardamente israeliano-americane, în care ayatollahul a fost ucis la 28 februarie, puterea iraniană a chemat locuitorii să participe în masă la aceste funeralii pentru a sfida inamicii juraţi.

„Toată lumea vorbeşte despre răzbunare", declară AFP Gholamreza Khanbabaei, în vârstă de 58 de ani, prezent şi la funeraliile din 1989. „Trebuie, pentru că altfel va fi şi mai rău".

Sicriul lui Ali Khamenei, care a condus destinele ţării timp de peste 30 de ani, până la moartea sa, la vârsta de 86 de ani, a fost mai întâi expus în public timp de două zile, la Grand Mosalla, un loc religios şi politic la Teheran.

Procesiunea a parcurs luni capitala, acoperit de flori şi de emblematicul turban negru al liderului suprem, în mijlocul unui nor de steaguri, sloganuri şi afişe care cer "capul" liderilor americani Donald Trump şi israelian Benjamin Netanyahu.

Marele absent de la funeralii

O studenţă, Melika Nourian, în vârstă de 22 de ani, declară că a venit "pentru a arăta tututuror popoarelor lumii cât îl iubim şi cât suntem de ataşaţi sistemului, poporului şi Republicii islamice".

Ea îşi pune de-acum speranţa în Mojtaba Khamenei, fiul şi succesorul său, chiar dacă în a treia zi a acestui omagiu - de şase zile - nu şi-a făcut nicio apariţie.

Rănit la începutul războiului, liderul în vârstă de 58 de ani este "invizibil" de la numirea sa în funcţie.

Procesiunea a durat de la ora locală 10.00 (9.30, ora României), la ora locală 12.00 (11.30, ora României), pe un traseu de 20 de kilometri, iar spaţiul aerian a fost complet închis în această zi, declarată zi liberă.

„Exemplul dat de către martir le-a arătat turor că cel mai mare atu al Iranului este poporul şi unitatea sa", a scris pe X preşedintele iranian Massoud Pezeshkian, prezent luni la procesiune, la fel ca şeful diplomaţiei iraniene Abbas Araghchi.

Fostul şef de stat Mahmoud Ahmadinejad, care întreţinea relaţii dificile cu Ali Khamenei şi nu a fost văzut la Mosalla, a participat la acest cortegiu.

Camionul descoperit pe care erau transportate rămăşiţele lui Khamenei şi ale apropiaţilor săi, ucişi împreună cu el la sfârşitul lui februarie - una dintre fiice sale, un ginere, o noră şi o nepoată în vârstă de 14 luni, potrivit autorităţilor - era escortat de forţe de securitate pe jos, pentru a evita orice incident, după precedentul din 1989.

Haltă în Irak

În acel an, la 6 iunie, o mulţime în transă a luat cu asalt cortegiul funerar al precedentului lider suprem, Rouhollah Khomeini, fondatorul Republicii islamice, linţoliul a fost sfâţiat, iar cadavrul a căzut pe jos.

Până la urmă, corpul a fost condus cu un elicopter pentru ca să fie înmormântat într-un cimitir, în apropiere de Teheran, cu mai multe ore întârziere.

Potrivit agenţiei oficiale iraniene de presă Irna, zece milioane de persoane au venit, iar busculade în mulţime s-au soldat cu peste zece morţi şi peste 10.000 de răniţi.

După procesiune, sicriul urmează să facă o escală la Qom, iar apoi la sanctuare în Irak, unde trăieşte o importantă comunitate şiită.

Înhumarea urmează să aibă loc joi, în oraşul sfânt Mashhad, în nord-estul Iranului, din care Ali Khamenei era originar.

Funeraliile ayatollahului, care avea ultimul cuvânt de spus despre direcţiile mari ale statului, erau prevăzute iniţial în martie, însă au fost amânate din cauza războiului.