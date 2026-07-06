Cheltuielile totale din domeniul apărării în proiectul bugetului pe 2027, parte a cadrului financiar pe termen mediu extins până în 2030, se ridică la 555,4 miliarde de euro (634,16 miliarde de dolari), în timp ce împrumuturile totale se situează la 203,6 miliarde de euro.

Noile împrumuturi includ 118,7 miliarde de euro în bugetul de bază, 54,9 miliarde de euro prin fondul de infrastructură şi 30 miliarde de euro din fondul special pentru apărare.

Cheltuielile de bază din domeniul apărării vor creşte la 109 miliarde de euro în 2027, de la 82,2 miliarde de euro în 2026. Totalul ajunge la 130,1 miliarde de euro, inclusiv sprijinul pentru Ucraina şi alte cheltuieli din domeniul securităţii.

Ministerul de Finanţe se aşteaptă ca cheltuielile din domeniul apărării să crească de la 2,8% din PIB în 2026 la 3,5% din PIB în 2029.

Investiţiile totale vor ajunge la 117,5 miliarde de euro în 2027, de la 78,9 miliarde de euro în 2025, stimulate de fondul de infrastructură de 500 miliarde de euro şi de atenuarea regulilor de împrumut pentru apărare.

"Majorarea planificată a cheltuielilor şi a datoriei din buget este alarmantă. În pofida noilor împrumuturi masive şi a veniturilor ridicate din impozite, Guvernul federal nu a reuşit să prezinte un plan solid pentru buget", a afirmat Tanja Gönner, director general al Federaţiei industriilor germane.

Executivul intenţionează să reducă fondul special de mediu, care ajută la subvenţionarea clădirilor cu consum redus de energie, inclusiv achiziţionarea şi instalarea de sisteme de încălzire ecologice. Angajamentele anterioare privind subvenţiile nu vor fi atinse, a precizat Ministerul de Finanţe.

Conform proiectului de buget, veniturile din comercializarea emisiilor care nu au intrat încă în fondul special de mediu vor fi parţial redirecţionate pentru a acoperi anul viitor găurile din buget, în valoare de 2,7 miliarde de euro.

"Ministrul de Finanţe Lars Klingbeil vrea să jefuiască Fondul pentru Climă şi Transformare pentru a reduce impozitul pe venit pentru cei care câştigă mai mult, aceasta este o utilizare necorespunzătoare cinică a fondurilor şi un scandal pentru un partid care susţine că este în favoarea progresului şi a unui stat social", susţine Mauricio Vargas de la Greenpeace.