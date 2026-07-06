Iar toate privirile sunt îndreptate către președintele american Donald Trump, care urmează să ajungă marți dimineață în Turcia. Secretarul general Mark Rutte i-a pregătit terenul cu un mesaj favorabil, subliniind rolul presiunii americane pentru creșterea cheltuielilor de apărare.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Am avut săptămâna trecută o întâlnire foarte bună cu președintele Trump. Am discutat despre creșterea impresionantă a cheltuielilor pentru apărare ale statelor europene și ale Canadei. Desigur, acest lucru se întâmplă din cauza lui Putin, a Rusiei și a războiului din Ucraina, dar și pentru că președintele Trump a fost extrem de ferm în a ne încuraja să facem acest pas. S-ar putea spune că este primul președinte american de la Eisenhower încoace care a reușit să aducă lucrurile în punctul în care europenii și canadienii vor cheltui pentru apărare la același nivel cu americanii”.

Corespondent PRO TV: „Summitul NATO se desfășoară timp de două zile la Ankara, și va reuni liderii celor 32 de state membre. Din partea Romaniei, va fi prezent presedintele Romaniei Nicusor Dan La reuniune va veni si președintele Ucrainei.

Dar, așa cum spunea un diplomat NATO, "jokerul" reuniunii rămâne Donald Trump, care ar trebui sa ajunga marti dimineata. Din delegatie fac parte in jur de 1400 de persoane, spun surse oficiale.

La Ankara aliații trebuie să arate cât au pus efectiv pe masă pentru apărare, iar marti, la forumul pentru industria de aparare se vor anunta acorduri cu producători de armament în valoare de zeci de miliarde de dolari. Vor fi prezente si cinci firme românești, potrivit surselor oficiale.

In acest context, un sondaj realizat inaintea summitului, arata ca 53% dintre romani considera ca legatura dintre SUA si Europa este foarte importanta pentru gestionarea provocarilor de securitate – cel mai ridicat procent dintre toate statele aliate incluse in sondaj. 83% dintre romani ar vota pentru ramanerea in Alianta, iar 77% considera NATO importanta pentru securitatea tarii.

Revenind la summit, sunt impresionante masurile de securitate. Autoritățile turce au mobilizat aproximativ 70.000 de membri ai forțelor de ordine și au pus inclusiv apărarea antiaeriană în stare de alertă ridicată”.