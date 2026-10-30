Mobilizarea la scară naţională are loc după săptămâni de proteste conduse de către studenţi, care au instalat tabere de corturi şi au ocupat instituţii şcolare pentru a-şi face auzite revendicările, în urma unor proteste asemănătoare în Europa, mai ales în Franţa şi Spania.

O grevă generală lansată de către Sindicatul USB vineri a atras mii de muncitori - inclusiv şoferi de TIR, şoferi de taxi şi agricultori -, care au protestat în ultimele săptămâni atât faţă de scumpirea carburanţilor şi costul traiului, cât şi împotriva creşterii cheltuielilor cu apărarea.

Bălegar în fața primăriei din Torino

Coloane au defilat în zeci de oraşe din ţară, la Bologna, Genova, Napoli sau Torino - unde ciocniri minore între manifestanţi şi poliţişti au avut loc la începutul mobilizării.

De asemenea, două butoaie de bălegar au fost răsturnate în fața primăriei din Torino înainte de începerea demonstrației.

„Nu traiului scump, nu războiului, nu reînarmării”, se putea citi pe o banderolă a USB, în capul coloanei, la Milano, unde câteva zeci de mii de persoane au pornit de la Gara Centrală, înaintea orei locale 10.30 (11.30, ora României) pe un traseu care ocoleşte centrul oraşului cu magazine, după violenţele care au pătat manifestaţiile de la 17 şi 18 octombrie.

„Am ajuns la un punct de ruptură”, a declarat la Roma o studentă la Filosofie, Beatrice Chilelli, în vârstă de 21 de ani.

„Studenţii nu mai pot, nu mai pot să plătească (...) o chirie care este, bineînţeles, inaccesibilă şi care apasă greu pe umerii părinţilor”, a declarat ea AFP, citând chirii care pot atinge 1.200 de euro o cameră individuală în capitala italiană.

La Roma, mii de persoane au pornit de la Gara Centrală Termini însoţite de două tractoare şi un taxi, au trecut pe lângă Colosseum agitând steaguri, purtând banderole şi urlând în megafoane.

Noi măsuri de represiune

În afară de studenţi, la mobilizarea de vineri luau parte profesori, salariaţi şi pensionari, inclusiv un bărbat, la Roma, care agita o pancartă cu mesajul ”Pensionari - înfuriaţi şi furioşi”.

Înaintea manifestaţiei, o purtătoare de cuvânt a mişcării studenţeşti OSA, Laura Teresi, în vârstă de 18 ani, a declarat AFP că se aştepta la o mobilizare ”masivă” care să golească şcolile.

După weekendul 17-18 octombrie - marcat de confruntări între tineri şi poliţişti la Milano -, Guvernul ultraconservator al lui Giorgia Meloni a prevăzut măsuri de represiune mai largi, inclusiv restricţii ale adunărilor publice, o relaxare a regulilor de detenţie a minorilor şi sancţiuni mai aspre de aplicat părinţilor.

În paralel, Guvernul a decis, la 22 octombrie, un plan de ajutor în valoare de 175,2 milioane de euro, destinat şoferilor de TIR, agricultorilor şi pescarilor afectaţi de scumpirea carburanţilor în urma Războiului din Iran.

Măsuri în favoarea tinerilor şi familiilor sunt prevăzute în proiectul bugetului pe 2027, aflat în prezent în discuţie între diversele partide ale majorităţii - de exemplu o primă anuală în valoare de 2.500 de euro destinată muncitorilor în vârstă de până la 30 de ani.

„Şcoala este locul care generează cea mai mare nemulţumire, pentru că ea este complet deconectată de la nevoile actuale ale noilor generaţii în domeniile dezvoltării, identităţii şi vieţii sociale, în timp ce ea este, cu toate acestea, cel mai bun mediu în care să creşti”, declara miercuri, în faţa presei străine, la Roma, psihologul şi psihoterapeutul Matteo Lancini.