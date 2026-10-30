Metoda presupune să numerotezi 100 de plicuri de la 1 la 100 și să introduci în fiecare suma corespunzătoare numărului înscris. Alegi un plic și pui în el suma de bani scrisă pe el (de exemplu, 5 lei în plicul numărul 5, 87 de lei în plicul 87). Pe măsură ce completezi toate plicurile, ajungi să strângi 5.050 de lei. Provocarea poate fi adaptată în funcție de buget, monedă și de ritmul în care vrei să economisești.

O soluție pentru a-ți transforma economisirea într-o activitate mai atractivă sunt provocările financiare, precum provocarea virală a celor 100 de plicuri, care te poate ajuta să strângi o sumă importantă într-un timp relativ scurt.

Provocarea celor 100 de plicuri este un instrument orientativ de economisire, iar rezultatele depind de situația financiară a fiecărei persoane. Este recomandat ca această metoda să fie adaptată în funcție de veniturile disponibile, obligațiile financiare și capacitatea individuală de economisire, fără a compromite acoperirea cheltuielilor esențiale.

Ce este provocarea celor 100 de plicuri

Provocarea celor 100 de plicuri este o metodă prin care economisirea banilor devine un joc. Timp de 100 de zile, pui deoparte în fiecare zi o sumă prestabilită de bani, folosind plicuri diferite. După puțin timp, poți ajunge să economisești mai mult de 5.050 de lei.

Cum funcționează provocarea celor 100 de plicuri

Numerotează 100 de plicuri de la 1 la 100

Poți fi cât de creativ dorești în această etapă. Unele persoane aleg să decoreze plicurile în culori diferite sau să le personalizeze cu diverse modele. Altele preferă plicurile albe, simple, pe care scriu numerele cu un marker. Important este ca fiecare număr să fie folosit o singură dată. Dacă nu vrei să le confecționezi singur, poți cumpăra de pe internet seturi speciale pentru această provocare.

Pune toate plicurile într-un recipient

Le poți păstra în ordine numerică sau le poți amesteca. Mulți preferă să aleagă plicurile la întâmplare, astfel încât suma pe care trebuie să o economisească în fiecare zi să fie o surpriză.

Alege câte un plic în fiecare zi

Numărul înscris pe plic reprezintă suma de bani pe care trebuie să o pui în interior. De exemplu, în plicul cu numărul 3 vei pune 3 lei, iar în cel cu numărul 98 vei pune 98 de lei. După ce ai introdus suma corespunzătoare, sigilează plicul și păstrează-l într-un loc sigur.

Verifică suma economisită

La finalul celor 100 de zile, vei avea 100 de plicuri în care ai strâns în total 5.050 de lei. Calculul este simplu: suma tuturor numerelor de la 1 la 100 este egală cu 5.050.

Este important de menționat că economisirea a 5.050 de lei în 100 de zile nu este un obiectiv realist pentru toată lumea. Totuși, acest lucru nu înseamnă că nu poți participa la provocare. Poți adapta metoda în funcție de veniturile și cheltuielile tale. De exemplu, poți alege mai rar un plic, o dată sau de două ori pe săptămână, ori poți reduce sumele asociate fiecărui număr. Ori ai putea să înlocuiești moneda pe care o pui în plicuri. Dacă alegi euro, spre exemplu, la final vei obține suma de 5.050 de euro.

Folosește banii economisiți pentru obiective importante

Suma strânsă în urma provocării poate fi folosită pentru constituirea unui fond de urgență, dacă nu ai deja unul, sau pentru atingerea unui obiectiv financiar personal. Poți pune banii deoparte pentru o vacanță, pentru avansul necesar achiziționării unei locuințe, pentru educația copiilor, pentru plata datoriilor sau pentru economiile destinate pensionării.

După ce închei primele 100 de zile sau perioada pe care ai ales-o pentru această provocare, încearcă să nu renunți la obiceiul de a economisi. Privește metoda celor 100 de plicuri ca pe un prim pas într-un proces de economisire pe termen lung. Poți relua provocarea în aceeași formă, o poți adapta sau poți încerca o altă metodă care să te motiveze să pui bani deoparte.

Avantajele provocării celor 100 de plicuri

Poți economisi o sumă importantă într-un timp scurt

Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestei metode este că, dacă respecți regulile inițiale, poți strânge o sumă considerabilă într-o perioadă relativ scurtă. Pentru unele persoane, aceasta poate fi mult mai mare decât suma pe care ar reuși să o economisească în mod obișnuit în aproximativ trei luni și poate reprezenta un prim pas important pentru îmbunătățirea situației financiare.

Te ajută să îți formezi un obicei de economisire

Dacă nu reușești să economisești în mod constant, provocarea celor 100 de plicuri te poate ajuta să îți formezi un obicei financiar sănătos. În plus, transformă economisirea într-o activitate asemănătoare unui joc, nu într-o obligație. După aproape trei luni și jumătate în care pui bani deoparte în fiecare zi, îți poate fi mai ușor să continui acest obicei.

Provocarea poate deveni și o activitate de familie. Dacă ai copii, îi poți implica în acest proces. În funcție de vârsta lor, te pot ajuta să numerotezi plicurile, să alegi câte unul în fiecare zi, să numeri banii care trebuie introduși sau să urmărești suma economisită. În acest fel, îi ajuți să înțeleagă mai bine valoarea banilor și principiile educației financiare.

Dezavantajele provocării celor 100 de plicuri

Varianta inițială a provocării nu se potrivește tuturor bugetelor

Provocarea celor 100 de plicuri nu este o soluție realistă pentru toată lumea. De exemplu, dacă cheltuielile lunare esențiale sunt deja apropiate de valoarea veniturilor, poate fi dificil să economisești o asemenea sumă. Din fericire, poți modifica regulile în funcție de posibilitățile tale sau poți alege o altă provocare financiară care să îți ofere aceeași motivație.

Ai nevoie de o sumă mare de bani în numerar

Deși poate fi motivant să vezi cum se adună fizic banii în plicuri, nu toată lumea se simte confortabil să păstreze în locuință o sumă atât de mare în numerar.

În acest caz, poți alege o variantă digitală. Folosește un generator de numere aleatorii online pentru a selecta în fiecare zi un număr, apoi transferă suma corespunzătoare din contul curent în cel de economii. O altă soluție este să combini cele două variante. Folosești plicurile pentru a urmări progresul, dar depui banii în contul bancar o dată pe săptămână.