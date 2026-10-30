Femeia a încheiat cu procurorii, în acest sens, la data de 22 octombrie 2026, un acord de recunoaştere a vinovăţiei pentru delapidare continuă şi fals în declaraţii, relatează News.ro.

În cursul lunii ianuarie 2026, profitând de funcţia de director al Palatului Naţional al Copiilor, femeia şi-a însuşit în interes personal suma de 15.750 de lei din fondurile instituţiei. Ulterior, la data de 5 februarie 2026, aceasta a sustras o altă tranşă, în valoare de 32.000 de lei, potrivit procurorilor.

Ambele sume proveneau din sponsorizări oficiale acordate unităţii şi se aflau în administrarea sa, prejudiciul total cauzat instituţiei fiind de 47.750 de lei.

De asemenea, anchetatorii au stabilit că, la data de 22 octombrie 2025, în momentul completării declaraţiei de avere la 30 de zile de la numirea în funcţia de conducere, directoarea a omis intenţionat să declare veniturile nete încasate din jocuri de noroc în anul fiscal 2024, sumă ce se ridica la 279.910 lei.

Dosarul de urmărire penală, împreună cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei, a fost înaintat Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti pentru validare şi pronunţarea sentinţei.