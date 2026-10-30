69 de persoane au fost confirmate decedate, însă bilanțul ar putea crește, în condițiile în care cel puțin 70 de oameni sunt dați dispăruți. Unii dintre aceștia s-ar putea număra printre victimele care nu au fost încă identificate. Până în prezent, serviciile de intervenție au confirmat identitatea a doar 13 persoane. Alte 31 de pachete cu rămășițe umane parțiale așteaptă să fie identificate, ceea ce face ca procesul să fie „foarte complex”, potrivit The Guardian.

Sánchez a adăugat că printre persoanele afectate s-ar putea afla cetățeni de până la 27 de naționalități. Autoritățile colaborează îndeaproape cu ambasadele și consulatele țărilor implicate.

Dintre cele 110 persoane internate în spital după accident, 71 au fost externate, iar 39 sunt în continuare sub supraveghere medicală.

Premierul a recunoscut, de asemenea, că încrederea populației în trenurile de mare viteză din Spania, considerate cândva un motiv de mândrie națională, este acum „distrusă”. El a promis că autoritățile vor depune eforturi pentru a recâștiga această încredere.

„Rolul guvernului nu este doar să stabilească diagnosticul, ci și să ofere soluții pentru ca o tragedie de o asemenea amploare să nu se mai întâmple niciodată. Iar asta este ceea ce facem”, a declarat Pedro Sánchez.

Noi detalii despre tragedie

Ministrul Transporturilor afirmă că, în momentul accidentului, centrul de control dispunea de 16 controlori, ceea ce se încadrează în „condiții absolut normale”.

El menționează că numărul operatorilor din centrele de control a crescut de la 1.008 în 2016 la aproape 1.700 în prezent, alături de îmbunătățiri tehnologice suplimentare.

„Este pur și simplu incorect să se sugereze că serviciul are personal insuficient”, spune el.

Totuși, el precizează că toate acestea „nu înseamnă că nu există nimic de îmbunătățit”, repetând afirmația sa anterioară conform căreia Spania nu ar trebui să se confrunte cu două accidente feroviare majore în nouă luni.

Puente afirmă că încă nu este clar ce a provocat defecțiunea de comunicații care a determinat inițial oprirea celor șase trenuri afectate. El spune că operatorul sistemului așteaptă aprobarea instanței pentru a avea acces la jurnalele de sistem.

Puente oferă câteva detalii suplimentare despre principalul operator de trafic responsabil de sectorul în care a avut loc accidentul. El spune că operatorul este un bărbat în vârstă de 48 de ani, care deține toate certificatele de formare relevante și la zi, precum și doi ani de experiență în centrele de control, ocupându-se de acest sector specific încă din luna februarie a acestui an. „Așadar, era un sector pe care îl cunoștea bine”, spune el.

Spania a intrat de joi într-o perioadă de trei zile de doliu naţional după coliziunea între două trenuri care s-a soldat miercuri cu 69 de morţi şi peste 100 de răniţi