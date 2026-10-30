Elbridge Colby, considerat cel mai influent strateg al Pentagonului, este autorul planului de retragere parțială a trupelor americane din Europa, care a stârnit numeroase temeri și controverse în rândul aliaților europeni ai SUA.

În egală măsură, Colby este promotorul de top al curentului “America First” și arhitectul din umbră al conceptului NATO 3.0, care reconfigurează radical echilibrul de putere dintre Statele Unite și aliații săi europeni.

Din această perspectivă, Elbridge Colby este privit atât în SUA, cât și în Europa, un strateg de o influență uriașă, capabil să dicteze de la Washington viitorul militar al continentului.

Potrivit surselor citate, vizita lui Colby a fost mediată de consilierul prezidențial pe probleme de Apărare Marius Lazurca, și vine în contextul în care România încearcă să consolideze prezența militară americană din țara noastră.

Planurile Bucureștiului vin în aparentă contradicție cu doctrina elaborată chiar de Colby, care prevede ca Statele Unite să își reducă masiv prezența militară convențională din Europa.

Potrivit conceptului NATO 3.0, SUA vor să lase europenilor sarcina apărării convenționale în cadrul NATO, păstrând doar umbrela de descurajare nucleară și componenta de intelligence.