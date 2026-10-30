România pledează pentru o prezenţă militară mai puternică a Statelor Unite pe teritoriul său, în contextul ameninţărilor de securitate din regiunea Mării Negre, a declarat consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius-Gabriel Lazurca, într-un interviu acordat joi postului CNN, în timpul vizitei sale la Washington, unde participă la întâlniri privind apărarea şi relaţiile externe, scrie Agerpres.

"Ştim că avem nevoie de ajutorul tuturor aliaţilor noştri şi, în special, de ajutorul Statelor Unite. Din acest motiv, pledăm pentru o prezenţă militară mai puternică a Statelor Unite în România", a declarat Marius-Gabriel Lazurca.

Oficialul român a invocat situaţia de securitate din regiunea Mării Negre şi a afirmat că, până în prezent, peste 600 de nave au fost lovite în această zonă, iar peste 115 drone au încălcat spaţiul aerian al României.

"Ne confruntăm cu o situaţie de securitate destul de gravă. România devine mai puternică pe zi ce trece, este capabilă să doboare unele dintre drone şi să apere graniţa Alianţei Nord-Atlantice", a spus consilierul prezidenţial.

Întrebat dacă răspunsul NATO la aceste incidente a fost suficient, Lazurca a admis că există loc pentru îmbunătăţiri, apreciind că situaţia de securitate este într-o continuă schimbare, iar aliaţii încearcă să se adapteze noilor circumstanţe.

"În această privinţă, desigur, există loc pentru îmbunătăţiri, dar ne bucurăm să vedem că aliaţii şi-au exprimat solidaritatea şi că mulţi dintre ei au trimis în România noi capabilităţi moderne, capabilităţi militare", a declarat acesta.

Întrebat dacă o eventuală preluare a controlului Camerei Reprezentanţilor şi, posibil, a Senatului de către democraţi, în urma alegerilor de la jumătatea mandatului (midterm elections) din 3 noiembrie, ar creşte şansele ca România să obţină cooperarea de securitate pe care o doreşte din partea Statelor Unite, Marius-Gabriel Lazurca a declarat că Bucureştiul nu are motive să se plângă de cooperarea actuală şi că este încrezător în continuitatea relaţiei bilaterale.

"Nu am motive să mă plâng de cooperarea în materie de securitate pe care o avem în acest moment şi suntem încrezători că relaţia noastră cu Statele Unite va funcţiona în viitor aşa cum a funcţionat până acum", a afirmat consilierul prezidenţial.

În cadrul interviului, jurnalista CNN a abordat şi tema încrederii în Statele Unite, în contextul relaţiei administraţiei Trump cu Rusia şi al neîncrederii manifestate faţă de Washington în unele state europene. Lazurca a susţinut că România reprezintă o excepţie în acest context şi a invocat un studiu recent al Fundaţiei Bertelsmann, potrivit căruia 72% dintre români îşi doresc consolidarea relaţiei cu Statele Unite, un procent peste media Uniunii Europene.

Consilierul prezidenţial s-a declarat optimist în privinţa evoluţiei relaţiei dintre România şi Statele Unite, afirmând că dialogul purtat la Washington a fost unul "cald şi cordial", dar că este prea devreme pentru a face publice reacţiile oficialilor americani.