Compania estimează că alte milioane de adolescenţi vor fi incluşi în sistemul Teen Accounts, care limitează automat persoanele ce îi pot contacta, tipurile de conţinut accesibile şi timpul petrecut în aplicaţii. Aceste măsuri sunt disponibile pe Instagram, Facebook şi Messenger, potrivit News.ro.

Părinții vor primi notificări

Începând din noiembrie, părinţii din Statele Unite vor primi notificări pe Instagram care explică modul în care adolescenţii sunt identificaţi şi încadraţi în categoriile de protecţie corespunzătoare vârstei. În Australia, Meta a început să utilizeze şi informaţiile privind intervalul de vârstă furnizate de Apple pentru a îmbunătăţi identificarea utilizatorilor.

Tehnologia este extinsă treptat şi pe Facebook, iar Meta intenţionează să introducă un sistem similar la nivel global pe Threads până la sfârşitul acestui an.

Măsurile vin în contextul în care compania se confruntă cu numeroase procese în Statele Unite, în care este acuzată că platformele sale afectează sănătatea mintală a adolescenţilor şi favorizează dependenţa de reţelele sociale.

În august, Meta a încheiat acorduri de soluţionare a litigiilor în valoare de până la 18 miliarde de dolari cu aproape toate statele şi teritoriile americane, în urma proceselor iniţiate de procurorii generali. Compania s-a angajat să îmbunătăţească identificarea adolescenţilor şi a copiilor sub 13 ani.

Luna trecută, Meta a ajuns la o înţelegere şi cu un adolescent implicat într-un proces din Los Angeles, în care se susţinea că Instagram şi Facebook au fost concepute pentru a crea dependenţă, contribuind la apariţia unor probleme de sănătate mintală şi a unei tulburări alimentare.