În contextul apelurilor tot mai numeroase adresate autorității britanice pentru concurență să intervină, gigantul din Silicon Valley a fost avertizat că modificările ample pe care le propune ar putea contribui la dispariția „jurnalismului de încredere” și la înlocuirea acestuia cu o „cloacă” de dezinformare online, conform DailyMail.

Există temeri că noii termeni și condiții de utilizare propuse de gigantul tehnologic pentru platformele sale, precum Facebook și Instagram, îi vor acorda drepturi suplimentare de a colecta automat întregul conținut al oricărui editor britanic care folosește aceste platforme.

Aceasta ar include și conținutul publicat în afara platformelor Meta, de exemplu pe site-ul propriu al unei publicații, cu excepția cazului în care aceasta refuză utilizarea datelor prin activarea unei opțiuni digitale de dezactivare.

Oponenții se tem însă că această posibilitate de refuz nu oferă o protecție sigură și că demersul Meta reprezintă primul pas pe o pantă alunecoasă către „furtul” pe scară largă al conținutului editorilor.

Potrivit criticilor, singura modalitate de a evita în totalitate noile reguli ar fi ca publicațiile să își închidă toate conturile de pe platformele Meta. O astfel de măsură le-ar putea provoca pierderi financiare considerabile, întrucât aceste platforme direcționează numeroși cititori către site-urile publicațiilor.

Se susține, de asemenea, că o asemenea decizie i-ar priva pe utilizatorii Facebook și Instagram de știri de încredere, verificate riguros de marile publicații, lăsând totodată deschisă posibilitatea ca Meta să își antreneze modelele de inteligență artificială folosind surse mai puțin fiabile.

Ce spune Meta în legătură cu acuzațiile

Meta neagă că modificările ar avea ca scop colectarea conținutului de pe site-urile de știri pentru antrenarea modelelor AI.

Compania susține că acestea vizează exclusiv modul în care sunt afișate reclamele pe platformele sale și verificarea corectitudinii informațiilor pe care le conțin, inclusiv în privința unor aspecte precum prețurile fluctuante.

Autoritatea pentru Concurență și Piețe din Marea Britanie (CMA) investighează modificările propuse de Meta, care au stârnit îngrijorări și în rândul editorilor din Europa și Statele Unite, unde se confruntă cu provocări similare.

Pe fondul opoziției tot mai puternice, Meta a amânat introducerea noilor reguli până la 20 noiembrie.

„Încercarea rușinoasă a Meta de a forța editorii să renunțe la întregul lor conținut jurnalistic pentru a fi colectat automat în scopuri legate de AI nu este nimic altceva decât un război împotriva adevărului. Dacă Meta nu își schimbă direcția, Facebook riscă să devină o cloacă de informații false și dezinformare care nu sunt contestate, aruncând întregul nostru ecosistem informațional în haos. Avem nevoie ca autoritățile de reglementare din întreaga lume, inclusiv Autoritatea pentru Concurență și Piețe din Marea Britanie, să acționeze acum pentru a proteja consumatorii de acest deznodământ dezastruos”, a declarat Theo Bamber, directorul Asociației Presei de Știri (News Media Association).

Modificările propuse de Meta ar urma să îi acorde companiei sau „oricărei entități care acționează în numele nostru” dreptul de a utiliza „software automatizat” pentru a „accesa, indexa, stoca în cache, analiza, colecta, prelua sau parcurge automat domeniile, paginile web sau URL-urile — precum și orice conținut disponibil prin intermediul acestora —” care sunt asociate cu „produsele sau serviciile” utilizatorilor.

Documentul companiei mai precizează:

„Meta poate utiliza orice conținut provenit de pe aceste domenii, pagini web sau URL-uri pentru a furniza, dezvolta, îmbunătăți, cerceta, antrena și menține integritatea produselor, serviciilor și funcționalităților Meta oferite în baza acestor Condiții comerciale și a oricăror alte condiții suplimentare aplicabile.”

Ulterior, Meta a eliminat cuvântul „antrena” din această formulare. Cu toate acestea, criticii susțin că păstrarea termenului „dezvolta” ar putea permite în continuare companiei să folosească materialele colectate automat pentru a-și îmbunătăți modelele de inteligență artificială.

Astfel de modele pot reuni informații dintr-o gamă largă de surse online, inclusiv site-uri de știri, și le pot prezenta utilizatorilor într-o formă care îi scutește de necesitatea de a accesa platformele editorilor.

Meta neagă că modificările ar avea legătură cu antrenarea inteligenței artificiale sau cu colectarea automată a conținutului de pe site-urile de știri și susține că scopul lor este îmbunătățirea modului în care sunt afișate reclamele.

Compania afirmă că utilizatorii platformelor sale își pot exprima preferința de a refuza această utilizare.

„Prelungim data intrării în vigoare a Condițiilor comerciale actualizate și a Condițiilor pentru publicitatea în regim de autoservire până la 20 noiembrie, pentru a avea mai mult timp să le explicăm partenerilor și părților interesate ce se schimbă și ce nu se schimbă — inclusiv modul în care Meta utilizează roboți de accesare a paginilor web (software automatizat care navighează pe internet pentru a indexa conținutul)”, a spus un purtător de cuvânt al Meta.