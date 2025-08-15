Mesajul Ucrainei pentru Trump și Putin, înaintea întâlnirii din Alaska: Nu puteți lua nicio decizie fără noi

15-08-2025 | 09:52
trump putin zelenski
Colaj foto Getty

Ucraina și partenerii săi internaționali subliniază că nicio decizie privind încetarea războiului nu poate fi luată fără participarea directă a Ucrainei, potrivit ministrului Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga‎.

Claudia Alionescu

Într-o postare oficială, Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina precizează că negocierile pentru pace vor avea sens doar după instituirea unui armistițiu durabil, relatează pravda.com.ua.

Nimeni nu-și dorește pacea mai mult decât ucrainenii. Nimeni nu-și dorește pacea mai mult decât europenii. Dar Rusia vede ca obiectiv principal continuarea războiului. Rusia preferă să ridice noi ziduri în calea noastră spre o pace justă și durabilă. Vrea să sufoce libertatea noastră”, a transmis Andrii Sîbiga. 

În același timp, ‎Sîbiga a subliniat că unitatea transatlantică a statelor democratice este mai puternică decât imperialismul rus.

Potrivit lui, doar prin această forță comună transatlantică poate fi atinsă o pace demnă, construită pe o securitate solidă și de încredere.

Summitul Trump–Putin din Alaska și încercarea de a opri războiul

Pe 15 august, în Alaska, va avea loc un summit important între fostul președinte american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Trump a declarat că, în opinia sa, Putin vine la summit cu intenția de a „încheia un acord” în ceea ce privește oprirea războiului din Ucraina.

Totuși, Trump a recunoscut că există un risc de 25% ca întâlnirea să eșueze, subliniind natura imprevizibilă a discuțiilor cu liderul rus.

În plus, Trump a afirmat că liderii europeni ar putea fi invitați să participe la summit, pe care el speră să îl transforme într-o platformă de negociere între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

Sursa: pravda.com.ua

15-08-2025 09:36

