Unde s-a oprit Putin în drumul său către Alaska. Vizita făcută de liderul rus înaintea întâlnirii cu Trump

15-08-2025 | 08:32
Președintele SUA Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin se întâlnesc, vineri (15 august) în Alaska, pentru discuții privind războiul din Ucraina. Liderul Rusiei a făcut o oprire în drumul său către statul american.

Alexandru Toader

Președintele rus Vladimir Putin a făcut o oprire în Magadan înainte de a ajunge în Alaska pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump.

În timpul călătoriei sale de lucru, el va vizita fabrica de prelucrare a uleiului de pește Omega-Si, va inspecta complexul sportiv prezidențial și centrul cultural și social din Parcul Mayak, a anunțat TASS, unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului, potrivit publicației Kommersant.

Vladimir Putin va depune flori la monumentul eroilor rutei aeriene Alaska-Siberia, care a funcționat în timpul Marelui Război Patriotic și a devenit un simbol al cooperării dintre URSS și SUA. La sfârșitul vizitei, președintele va organiza o întâlnire privind planul general al orașului Magadan și se va întâlni cu șeful regiunii, Serghei Nosov.

Putin a lăudat eforturile „energice” ale SUA

Anterior, Vladimir Putin a lăudat eforturile „energice” ale administrației Trump de a opri războiul din Ucraina și a sugerat că Moscova și Washingtonul ar putea ajunge la un acord privind controlul armelor nucleare în cadrul summitului de vineri din Alaska.

donald trump vladimir putin
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Cum se va desfășura întrevederea și ce mize sunt pentru Ucraina. Ora a fost schimbată

„Actualul guvern american... depune, în opinia mea, eforturi destul de energice și sincere pentru a opri ostilitățile, a pune capăt crizei și a ajunge la acorduri care sunt în interesul tuturor părților implicate în acest conflict”, a declarat Putin.

În scurta sa declarație, Putin a afirmat că summitul cu SUA are ca scop „crearea condițiilor pe termen lung pentru pace între țările noastre, precum și în Europa și în întreaga lume”.

El a sugerat că această pace mai amplă poate fi realizată dacă, în „următoarele etape” ale discuțiilor cu SUA, „vom ajunge la acorduri în domeniul controlului asupra armelor ofensive strategice”.

Deși nu a fost clar la ce fel de acord se referea Putin, majoritatea tratatelor privind armele strategice dintre SUA și Rusia au vizat armele nucleare sau sistemele de rachete cu capacitate nucleară, notează CNN.

Sursa: Kommersant, CNN

LIVE VIDEO | Drita - FCSB se joacă ACUM!
LIVE VIDEO | Drita - FCSB se joacă ACUM!
