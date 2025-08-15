Marea Britanie îi cere lui Putin să fie „serios în legătură cu pacea” la întâlnirea cu Trump: „O șansă viabilă de progres”

Întâlnirea de vineri dintre Donald Trump și Vladimir Putin oferă „o șansă viabilă” de a pune capăt războiului din Ucraina, însă președintele rus trebuie „să demonstreze că este serios în privința păcii”, a transmis premierul britanic într-un comunicat.

Prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, l-a găzduit joi pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Downing Street, înaintea întâlnirii dintre președintele american și Putin din Alaska, care are ca scop găsirea unei soluții pentru încheierea războiului din Ucraina, aflat în al patrulea an de la invazia pe scară largă a Moscovei, potrivit POLITICO.

Discuțiile „reprezintă o șansă viabilă de a face progrese, atâta timp cât Putin ia măsuri care să dovedească faptul că este serios în legătură cu pacea”, a transmis biroul prim-ministrului britanic Keir Starmer, într-un comunicat transmis jurnaliștilor după întrevedere.

Starmer și Zelenski au lăudat întâlnirile de miercuri dintre Trump și liderii europeni, considerând că au transmis „un puternic sentiment de unitate și o hotărâre fermă de a obține o pace justă și durabilă în Ucraina”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Zelenski cere sprijin suplimentar și presiune pe Rusia

Trump a avertizat miercuri că Rusia va suporta „consecințe foarte grave” dacă va considera că Putin nu pune capăt războiului, deși nu a precizat ce ar însemna acestea.

Președintele american le-a transmis liderilor europeni că este dispus să contribuie cu garanții de securitate, atât timp cât acest efort nu face parte din NATO, a relatat miercuri seară POLITICO.

Zelenski a cerut Regatului Unit să se alăture Listei Prioritare de Nevoi ale Ucrainei (PURL – Prioritized Ukraine Requirements List) într-o postare pe rețelele sociale, după întâlnirea cu Starmer.

Președintele ucrainean a apreciat întâlnirea drept „bună și productivă” într-o postare pe platforma X și a precizat că cei doi au discutat despre continuarea programelor de sprijin pentru armata ucraineană și industria de apărare.

„Indiferent de scenariu, Ucraina își va menține forța”, a scris Zelenski.

„Keir și cu mine am vorbit, de asemenea, despre mecanisme de livrare a armamentului, cum ar fi programul PURL, și am cerut Regatului Unit să se alăture.”

Programul PURL a fost convenit în cadrul unei întâlniri dintre secretarul general al NATO, Mark Rutte, și Donald Trump la Casa Albă luna trecută. Finanțat de țări europene și Canada, programul va consta în plăți regulate de aproximativ 500 de milioane de dolari pentru achiziția de echipamente identificate de Ucraina ca priorități operaționale.

Echipamentele și muniția vor proveni din stocurile SUA, iar până acum Germania, Țările de Jos, Danemarca, Norvegia și Suedia au fost de acord să participe.

Ministrul Apărării din Ucraina, Denys Șmîhal, a scris miercuri pe X că a discutat cu secretarul Apărării din Regatul Unit, John Healey, despre viitoarea reuniune a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei și că Ucraina se așteaptă „ca Regatul Unit să joace un rol important” în cadrul PURL.

Zelenski a mai spus că Ucraina intenționează să ratifice în această lună un acord de parteneriat pe 100 de ani cu Regatul Unit – un document menit să aprofundeze legăturile de securitate dintre cele două țări.

De asemenea, președintele ucrainean a cerut investiții pentru a spori producția de drone, despre care spune că „pot influența cu adevărat situația la nivel strategic”.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a declarat că Regatul Unit este „angajat să furnizeze capabilitățile de care Ucraina are nevoie și să stimuleze contribuțiile internaționale pentru a asigura o pace durabilă”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













