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Anchetatorii spun că două grupări interlope ar fi încercat, prin intimidări şi ameninţări, să controleze activitatea unor interpreţi de manele.

Corespondent Știrile ProTV: „Majoritatea perchezițiilor, peste 40 la număr, autorizate de judecători, s-au finalizat, iar suspecții, tot aproximativ 40, au început să ajungă aici, la DIICOT, pentru a da explicații în fața anchetatorilor. Excepție face Nuțu Cămătaru, cel considerat liderul acestor grupări. La locuința sa încă au loc percheziții, în cadrul cărora anchetatorii încearcă să găsească orice probă relevantă pentru acest dosar. Este o investigație desfășurată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, împreună cu ofițerii Serviciului de Investigare a Grupărilor de Infracțiuni Grave și Violente, care vizează gruparea Clanul Cămătarilor, în legătură cu mai multe acuzații extrem de grave: de la constituirea unui grup infracțional organizat, la trafic de persoane, proxenetism și până la camătă, șantaj și chiar supunere la muncă forțată sau obligatorie.

Potrivit anchetatorilor, acuzațiile au legătură și cu numeroși cântăreți de manele cunoscuți, care ar fi fost controlați, prin diferite metode de intimidare sau amenințare, pentru a presta la petreceri sau în localuri agreate de liderii grupării. Banii obținuți le-ar fi revenit celor care îi controlau, susțin anchetatorii. De altfel, pe această listă se află nume celebre, cum ar fi, de pildă, Florin Salam. Însă acuzațiile procurorilor DIICOT, care vizează ultima perioadă, de aproximativ un an sau un an și jumătate, se referă și la proxenetism. Anchetatorii susțin că anumiți membri ai Clanului Cămătarilor ar fi recrutat diferite tinere, pe care le-ar fi trimis apoi în Germania și în Elveția, cu scopul de a se prostitua, astfel încât câștigurile să ajungă în visteria clanului.

Referiri există însă și la camătă și șantaj. Sunt investigate diferite împrumuturi de sume însemnate, acordate de membri ai Clanului Cămătarilor unor persoane care, ulterior, ar fi fost amenințate și șantajate să plătească dobânzi uriașe, în condiții de ilegalitate. Cei care nu plăteau aceste sume ar fi ajuns în situația de a-și pierde bunuri de valoare. A fost dat și exemplul proprietarului unei mașini de lux, care a rămas practic fără autoturism, deși valoarea acestuia depășea cu mult suma împrumutată.

În aceste momente au loc audieri. Este așteptat să ajungă aici și Nuțu Cămătaru, în condițiile în care fratele său, Sile, și cei doi fii ai acestuia au fost deja aduși. Cu toții resping acuzațiile și spun că sunt nevinovați. Asta în condițiile în care acuzațiile procurorilor sunt deosebit de grave și ar putea atrage inclusiv măsuri preventive. Astfel, după atâția ani de libertate, în condițiile în care aceștia au deja mulți ani de detenție în spatele gratiilor, s-ar putea întoarce în arestul poliției, cel puțin deocamdată. Este foarte posibil ca procurorii, la finalul audierilor, să emită pe numele lor, cel puțin în cazul unora dintre ei, ordonanțe de reținere, iar apoi să îi ducă în fața unui judecător de drepturi și libertăți, cu propunere de arestare preventivă”.