Textul, adoptat cu 446 de voturi pentru, 63 împotrivă și 52 de abțineri, acuză în special atacurile sistematice ale Rusiei asupra zonelor rezidențiale, facilităților energetice, spitalelor și altor servicii esențiale din Ucraina, eurodeputații făcând apel la Rusia să pună capăt acestor lovituri.

Condamnarea atacurilor și apel la încetarea violențelor

PE susține că războiul de agresiune al Rusiei reprezintă o încălcare flagrantă a legii internaționale și că liderii Rusiei și aliații lor trebuie trași la răspundere pentru rolurile lor în crima de agresiune, crime de război, crime împotriva umanității și alte infracțiuni internaționale.

Eurodeputații și-au exprimat sprijinul pentru înființarea și operaționalizarea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei și încurajează toate statele membre UE să adere la acesta.

Investigații și mecanisme de justiție

De asemenea, ei au elogiat activitatea Comisiei internaționale independente pentru Ucraina a Națiunilor Unite, Eurojust și organizațiilor societății civile în investigarea presupuselor încălcări și abuzuri împotriva drepturilor omului, susținând necesitatea tragerii la răspundere și adunând dovezi.

PE susține că tragerea la răspundere trebuie să se extindă la toți cei aflați într-o poziție de a comite direct sau a facilita crime de agresiune, inclusiv actori de rang înalt politici, militari și juridici, precum membri ai Dumei de Stat ruse sau ai Curții Constituționale.

Sprijin pentru CPI și coordonarea eforturilor

Eurodeputații și-au exprimat sprijinul deplin pentru investigația Curții Penale Internaționale (CPI) asupra unor presupuse crime de război, crime împotriva umanității sau de genocid comise în Ucraina, reamintind obligația statelor membre UE, în conformitate cu statutul de la Roma, de a aresta și preda persoanele vizate de mandate de arestare emise de CPI de pe teritoriul lor. PE subliniază și necesitatea unei coordonări eficiente a tuturor mecanismelor de tragere la răspundere, pentru a evita dublarea acțiunilor, a asigura eficiența și a minimaliza impactul negativ asupra victimelor și martorilor.

Rezoluția își exprimă aprobarea pentru cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și susține că măsurile restrictive nu trebuie ridicate înainte ca un acord de pace să fie negociat și implementat complet.

Sancțiuni și reparații pentru Ucraina

Cerând UE să combată ocolirea sancțiunilor, eurodeputații cer, de asemenea, Comisiei Europene și statelor UE aplicarea strictă a sancțiunilor împotriva Rusiei, care ar trebui să fie extinse pentru a acoperi toți indivizii și entitățile ale căror decizii au permis sau au contribuit la comiterea de infracțiuni grave împotriva ucrainenilor.

Joi, Parlamentul și-a exprimat susținerea și pentru înființarea propusei Comisii internaționale de reparații pentru Ucraina, cu 465 de voturi pentru, 57 împotrivă și 47 de abțineri, având în vedere posibilitatea compensării victimelor civile din timpul războiului.

Odată ce PE și-a dat girul, statele UE din Consiliu pot adopta acum decizia de a încheia convenția în numele blocului comunitar, Comisia de reparații urmând să fie inaugurată pe marginea celei de-a 135-a sesiuni a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei de la Chișinău, pe 14 mai.