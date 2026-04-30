Trebuie precizat că această depășire a pragului de 5,1 lei pentru un euro vine în contextul tensiunilor politice din ultimele luni care au culminat cu depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan de către PSD și AUR. În plus, trebuie subliniat că acest nivel al cursului valutar este fără precedent de la primul scurtin prezidențial din mai 2025, atunci când după victoria lui George Simion, cursul a trecut peste 5,1 lei/euro. Rezultatul din cel de-al doilea tur și a readus euro sub 5,1 lei.

Miercuri, moneda naţională s-a depreciat, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,1004 lei, în urcare cu 0,67 bani (+0,13%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0937 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3965 lei, în creştere cu 3,70 bani (+0,84%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3595 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5821 lei, în creştere cu 6,40 bani (1,16%), faţă de 5,5181 lei, cotaţia anterioară, înregistrând un maxim istoric.

Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 653,5585 lei, de la 638,3798 lei, în şedinţa precedentă.

Reacția premierului

„Este prețul pe care românii îl plătesc pentru criza politică declanșata de PSD în încercarea de a păstra privilegii și de a fugi de răspundere. Acesta este prețul încercării de a stinge lumina. Cu cât iresponsabilitatea PSD va crește, cu atât prețul crizei declanșate de acest partid va fi mai mare.”, a spus Ilie Bolojan, pentru stirileprotv.