Suspectul în vârstă de 44 de ani a atacat miercuri doi adolescenţi în apropierea locuinţei sale din oraşul Fussa, în regiunea capitalei japoneze.

Una dintre victime a suferit o leziune facială gravă, în timp ce cealaltă a suferit o leziune minoră la umăr, potrivit NHK şi Kyodo News.

Mai mulţi poliţişti s-au grăbit la faţa locului, unde suspectul i-a stropit cu o substanţă necunoscută înainte de a fugi, a relatat Kyodo. Trei agenţi au fost răniţi în timpul confruntării.

Poliţia metropolitană din Tokyo a refuzat să comenteze pentru AFP.

Infracţiunile violente sunt rare în Japonia, ţară care afişează o rată scăzută a omuciderilor şi cu unele dintre cele mai stricte legi din lume privind armele de foc.