Dacă asta sună ca ziua perfectă pentru tine, este important să alegi plaja potrivită, potrivit Express.

Din fericire, un nou studiu a clasificat recent unele dintre cele mai bune plaje din Europa pentru a găsi destinația ideală de vacanță. Cercetarea, realizată de o companie de transferuri aeroportuare, a analizat zeci de destinații populare. Fiecare a fost evaluată în funcție de costul mediu al hotelurilor de trei stele, timpul de transfer între aeroport și plajă și recenziile de pe Google.

Pe primul loc, ca cea mai bună plajă pentru vara anului 2026, s-a clasat Praia da Falésia din Portugalia. Situată în populara regiune Algarve, această plajă oferă un peisaj deosebit.

Nisipul alb se întinde pe o distanță de peste 8 kilometri, fiind mărginit de faleze spectaculoase în nuanțe de portocaliu și alb.

Vizitatorii spun că este una dintre cele mai frumoase plaje din regiune. Un utilizator a scris pe Tripadvisor: „Combinația culorilor nisipului auriu, a mării albastre cristaline și a falezelor impunătoare o face una dintre cele mai frumoase plaje din Portugalia.”

Un alt turist a adăugat: „O întindere largă de nisip auriu și roșiatic, formațiuni stâncoase frumoase în fundal, iar valurile sunt blânde, perfecte pentru înot. Este o plajă populară, dar datorită dimensiunii sale, nu pare niciodată aglomerată, chiar și în sezonul de vârf. Merită cu siguranță vizitată dacă plănuiești o vacanță în Albufeira.”

Plaja este supravegheată de salvamari, iar turiștii pot închiria șezlonguri pentru relaxare. Este ideală atât pentru familii, cât și pentru cupluri și, datorită dimensiunii sale, rareori devine aglomerată.

Cele mai bine cotate plaje din Europa:

Praia da Falésia — Algarve, Portugalia

Platja de Muro — Mallorca, Spania

Myrtos Beach — Kefalonia, Grecia

Promenade des Anglais Beach — Nisa, Franța

Playa de Poniente — Benidorm, Spania