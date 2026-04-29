Negocieri înaintea moțiunii. Strategia lui Ilie Bolojan ca să atragă parlamentari de partea sa

Ilie Bolojan a recunoscut că au loc negocieri în Parlament înainte de moțiunea de cenzură și a explicat că va discuta cu orice parlamentar cu „o atitudine responsabilă”.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, că în momentul de faţă România de află într-o criză politică şi guvernamentală generată de PSD și că orice parlamentar care votează moțiunea de cenzură trebuie să se întrebe ce vine în locul guvernului pe care îl conduce.

Ilie Bolojan a menţionat că în aceste zile au loc discuţii cu parlamentari în vederea votului pe moţiune, ceea ce este „un fenomen normal”.

„Sigur că aşa cum se întâmplă la fiecare moţiune, există o agitaţie înainte de moţiune, există discuţii între parlamentari, în interiorul grupurilor parlamentare, între parlamentari, asta se întâmplă şi acum, este un fenomen normal. Şi aşa cum am spus, am discutat şi în aceste zile şi voi discuta şi în zilele următoare, cu orice parlamentar care, având o atitudine responsabilă, caută să vadă ce motive stau la baza unui astfel de demers, care sunt soluţiile care sunt gândite pentru viitor, dar asta fiecare parlamentar responsabil va decide, în funcţie de conştiinţa lui, de datele pe care le are, atunci când va vota”, a spus Bolojan, la TVR 1.

Şeful Executivului a refuzat să facă pronosticuri asupra şanselor moţiunii PSD-AUR.

„Nu fac în general pronosticuri. Consider că trebuie să aşteptăm finalul votului şi atunci, sigur, voi putea face consideraţii legate de vot sau nu. Dar în momentul de faţă suntem într-o criză guvernamentală şi politică, care este generată de Partidul Social Democrat (PSD), care nu are nicio legătură cu interesul nostru, ca ţară, pentru că orice fel de criză de genul acesta, în care demolezi, încerci să demolezi, rămâne de văzut dacă se va şi reuşi, un guvern din care ai făcut parte, la care ai participat la toate deciziile care au fost luate, fără să vii cu o soluţie, fără să pui ceva în loc, înseamnă, în fapt, nişte costuri directe şi indirecte pe care le vor plăti românii în perioada următoare”, a adăugat Bolojan.

Premierul a explicat că aceste costuri se traduc, printre altele, într-o creştere a îngrijorării investitorilor faţă de direcţia în care se mişcă România, o creşte a dobânzilor la care se împrumută statul, o creştere a cursului de schimb valutar pe care îl achită economia românească.

„Cei care lucrează la o demolare a guvernului, dacă s-ar gândi la interesul acestei ţări şi nu la interesele de grup ale unor oameni din conducerea PSD, ar trebui să vină cu o soluţie. Bun, în alte ţări, sistemul de depunere a moţiunilor prevede şi oferirea unei soluţii. Ori astăzi, deşi de facto avem o alianţă PSD-AUR, care este probată prin faptul că moţiunea a fost pregătită în comun, au fost declaraţii instituţionale făcute de către oameni din cele două partide, legate de această colaborare, gândiţi-vă că este anormal să faci asta şi după aceea să nu pui nimic în loc. Asta nu este un lucru serios şi orice om raţional care votează, de exemplu, o astfel de moţiune trebuie să se întrebe ce vine în loc. În Germania, trebuie să anunţi şi premierul şi guvernul, în aşa fel încât să nu existe un haos după aceea, adică cei care votează împotriva unei persoane sau a unui guvern trebuie să ştie ce vine în loc. Ori asta nu se întâmplă în România”, a adăugat şeful Guvernului.

Scenarii pentru un guvern minoritar

Premierul Ilie Bolojan nu exclude să apară un grup nou în Parlament care să susţină un guvern minoritar, el explicând că mulţi parlamentari încep să înţeleagă care sunt problemele României şi care sunt soluţiile pentru viitor.

„Sigur că mulţi parlamentari care au intrat pe diferite liste încep să înţeleagă care sunt problemele României şi ce se poate face cu adevărat în viitor. Eu am încercat în toată această perioadă să nu creez aşteptări care nu pot fi onorate, să le spun românilor care este drumul pe care-l avem de făcut, ca să îndreptăm lucrurile”, a afirmat, premierul Ilie Bolojan.

Întrebat dacă ar putea apărea o soluţie de tip UNPR, care la un moment dat a sprijinit Guvernul condus de Emil Boc, premierul a răspuns că este posibil să se întâmple acest lucru.

„Este posibil să se întâmple şi asta, dar nu pot să fac predicţii vizavi de ce va face un număr de parlamentari într-un sens sau altul. Dar, la un moment dat, gândiţi-vă, când ai coaliţii de 3-4 partide, cum trebuie să avem noi, nu este foarte comod, în general, nici să administrezi coaliţia, dar nici să iei decizii”, a declarat Bolojan.

Totodată, Ilie Bolojan a mai afirmat că este acuzat că a dovedit o anumită rigiditate ca premier, dar susţine că, dacă nu era suficient de elastic, ar fi fost greu să aduci patru partide plus minorităţile naţionale să susţină aceeaşi idee.

