Demisii în bloc în administrație. Oamenii puși de PSD au plecat cu gândul că se vor întoarce „peste două săptămâni”

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
×
Publicitate

În timp ce Sorin Grindeanu este într-o vizită oficială la Paris, 91 de oameni numiți de PSD au plecat din aparatul administrativ.

autor
Constantin Toma

Secretarii și subsecretarii de stat, prefecții și subprefecții social-democrați și-au dat demisia în bloc cu o săptămână înainte de moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Locurile lăsate libere vor fi ocupate de reprezentanții PNL, USR și UDMR. Totuși, unii și-au lăsat lucruri personale prin birouri, în speranța că pica guvernul, iar ei se vor întoarce la conducerea țării.

Într-un act pe care l-au numit „de demnitate", social democrații au anunțat că toți secretarii și subsecretarii de stat, 49 la număr, dar și cei 22 prefecți și 20 subprefecți numiți de partid în aparatul administrativ central și local și-au dat, joi, demisiile.

Social-democrații rămân astfel, sfără niciun reprezentant în Guvern și în prefecturile din țară. Însă, nu și-au luat adio definitiv.

Eduard Popica , prefectul demisionar al județului Vaslui: „Nu mai coincideau nici principiile politice, nici cele de guvernare. După 2-3 săptămâni, cei care sunt nimiți astăzi în funcție vor trebui să fie demiși. M-am apucat, evident, de strâns lucrurile. Făcând haz de necaz vorbeam cu subprefectul meu dacă am încredere să le las, că peste două săptămâni trebuie să le aduc înapoi”.

Andreea Anamaria Naggar, prefectul demisionar al județului Galați: „În viața politică se-ntâmplă astfel de lucruri. Nu pot spune că-mi pare rău sau nu-mi pare rău. Ca la orice etapă care se încheie, nu poți să nu ai emoții. Am avut câteva lucruri personale pe care le-am luat”.

Atribuțiile celor care au demisionat vor fi preluate de reprezentanții PNL, USR și UDMR, care vor asigura interimatul până la numirea unui nou aparat administrativ.

Dan Reșitnec, Secretar General interimar al Guvernului: Categoric nu afectează treburile cu care se ocupă fiecare minister și fiecare instituție în parte. Guvernul și ministerele funcționează în continuare la turație normală. Se lucrează în unele ministere chiar mai cu sârg poate, decât înainte”.

Corespondent PRO TV: „Lista de plecări a fost deschisă săptămâna trecută de miniștrii PSD, care și-au depus mandatele, imediat după ce partidul i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Totuși, șefii de agenții guvernamentale numiți cu sprijinul PSD n-au plecat, ci au rămas în funcții”.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a citit în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului moţiunea de cenzură PSD-AUR

Sursa: ProTV

Etichete: PSD, motiune de cenzura, ilie bolojan,

Citește și...
Stiri Politice
Scenariile date de Radu Miruță, referitor la rezolvarea crizei politice: Fie cineva va ceda, fie PSD merge cu AUR

Ministrul Apărării, Radu Miruţă (USR), care este şi ministru interimar al Transporturilor, afirmă că situaţia politică se află într-un blocaj şi arată că după moţiunea de cenzură sunt două variante.
Stiri Politice
„PSD pregătește un nou tun legislativ: exproprieri pentru companii private", acuză PNL. „PSD mizase pe adoptarea tacită"

Liberalii susțin că, dacă nu ar fi intervenit asupra unui proiect de lege "cu dedicație", inițiat de PSD, acesta ar fi fost adoptat în Senat în mod tacit.
Stiri Politice
Singura variantă de guvern pe care o vede primarul PSD care își critică propriul partid. „Nu va fi nicio surpriză"

Primarul municipiului Buzău, social-democratul Constantin Toma, consideră că, în contextul unei posibile demiteri a premierului Ilie Bolojan, singura variantă tehnică de guvernare ar fi o alianţă între PSD și AUR.

Recomandări
Stiri Politice
Ședință de Guvern. Proiectul privind cumulul pensie-salariu este pe agendă

În ședința de Guvern de miercuri, miniștrii cabinetului Bolojan ar putea discuta despre proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensie-salariu. Ulterior, proiectul ar putea ajunge în Parlament.

Stiri Economice
Criza politică ar putea costa România peste 100 de miliarde de lei în 5 ani din dobânzi - Analiză

Instabilitatea politică începe să se traducă direct în costuri mai mari pentru stat, companii și populație.

Stiri externe
Două persoane înjunghiate în nordul Londrei. Victimele sunt membri ai comunității evreiești

Două persoane au fost înjunghiate pe o stradă din nordul Londrei de către un bărbat care între timp a fost arestat. Primele informații indică faptul că victimele fac parte din comunitatea evreiască.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 29 Aprilie 2026

52:39

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Aprilie 2026

01:44:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 27 Aprilie 2026

20:12

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Războiul dronelor

41:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

iBani

Sport

Sport

