Demisii în bloc în administrație. Oamenii puși de PSD au plecat cu gândul că se vor întoarce „peste două săptămâni”

Secretarii și subsecretarii de stat, prefecții și subprefecții social-democrați și-au dat demisia în bloc cu o săptămână înainte de moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Locurile lăsate libere vor fi ocupate de reprezentanții PNL, USR și UDMR. Totuși, unii și-au lăsat lucruri personale prin birouri, în speranța că pica guvernul, iar ei se vor întoarce la conducerea țării.

Într-un act pe care l-au numit „de demnitate", social democrații au anunțat că toți secretarii și subsecretarii de stat, 49 la număr, dar și cei 22 prefecți și 20 subprefecți numiți de partid în aparatul administrativ central și local și-au dat, joi, demisiile.

Social-democrații rămân astfel, sfără niciun reprezentant în Guvern și în prefecturile din țară. Însă, nu și-au luat adio definitiv.

Eduard Popica , prefectul demisionar al județului Vaslui: „Nu mai coincideau nici principiile politice, nici cele de guvernare. După 2-3 săptămâni, cei care sunt nimiți astăzi în funcție vor trebui să fie demiși. M-am apucat, evident, de strâns lucrurile. Făcând haz de necaz vorbeam cu subprefectul meu dacă am încredere să le las, că peste două săptămâni trebuie să le aduc înapoi”.

Andreea Anamaria Naggar, prefectul demisionar al județului Galați: „În viața politică se-ntâmplă astfel de lucruri. Nu pot spune că-mi pare rău sau nu-mi pare rău. Ca la orice etapă care se încheie, nu poți să nu ai emoții. Am avut câteva lucruri personale pe care le-am luat”.

Atribuțiile celor care au demisionat vor fi preluate de reprezentanții PNL, USR și UDMR, care vor asigura interimatul până la numirea unui nou aparat administrativ.

Dan Reșitnec, Secretar General interimar al Guvernului: „Categoric nu afectează treburile cu care se ocupă fiecare minister și fiecare instituție în parte. Guvernul și ministerele funcționează în continuare la turație normală. Se lucrează în unele ministere chiar mai cu sârg poate, decât înainte”.

Corespondent PRO TV: „Lista de plecări a fost deschisă săptămâna trecută de miniștrii PSD, care și-au depus mandatele, imediat după ce partidul i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Totuși, șefii de agenții guvernamentale numiți cu sprijinul PSD n-au plecat, ci au rămas în funcții”.