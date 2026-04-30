Peste 30 de organizaţii din societatea civilă au transmis Partidului Socialiştilor Europeni (PES), printr-o scrisoare deschisă, un avertisment cu privire la alianţa PSD cu extrema dreaptă, în contextul în care, în mai 2025, Partidul Social Democrat „s-a angajat faţă de Grupul Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European că nu va coopera niciodată, nu va normaliza şi nu va forma coaliţii cu extrema dreaptă”. „PSD nu şi-a respectat acest angajament de a proteja democraţia românească de cei care îi ameninţă valorile fundamentale depunând o moţiune de cenzură în alianţă cu AUR, un partid politic care (...) a susţinut deschis un candidat aliniat Moscovei şi continuă să îl promoveze pentru funcţia de prim-ministru”.

Într-o scrisoare deschisă iniţiată de Asociaţia Accept, cele peste 30 de organizaţii şi grupuri civice, între care Liga Pro Europa, Tineri pentru Tineri, Asociaţia Eco Ruralis, Centrul de Resurse pentru Participare Publică, Asociaţia Română Anti-SIDA, ActiveWatch şi Centrul de Resurse Juridice, fac apel la „acţiune urgentă” din partea PES pentru „a opri Partidul Social Democrat să îşi aprofundeze traiectoria populistă şi anti-LGBTI”.

Astfel, organizaţiile semnatare le cer socialiştilor europeni să insiste ca PSD să îşi asume un angajament de toleranţă zero faţă de orice formă de cooperare - formală sau informală - cu partidele de extremă dreapta în orice aranjament de guvernare.

„Societatea civilă solicită PES să transmită un semnal clar că noi încălcări ale acestor valori fundamentale vor avea consecinţe politice inevitabile, inclusiv suspendarea sau excluderea din familia socialistă europeană”, precizează semnatarii scrisorii deschise.

Aceştia mai cer socialiştilor europeni să solicite votarea imediată a propunerilor de parteneriat civil „aflate de ani de zile în Camera Deputaţilor, aflată în prezent sub conducerea PSD, prin Sorin Grindeanu”, să ceară respingerea rapidă, în Camera Deputaţilor, a propunerii legislative care echivalează exprimarea identităţilor LGBT cu aşa-numita „propagandă gay" şi să solicite deblocarea urgentă a instituţiilor pentru drepturile omului din România prin numirea unui nou Avocat al Poporului şi a unor membri competenţi în Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.

„Cu ocazia celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din România din mai 2025, Partidul Social Democrat (PSD) s-a angajat faţă de Partidul Socialiştilor Europeni (PES) şi faţă de Grupul Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European (Grupul S&D) că nu va coopera niciodată, nu va normaliza şi nu va forma coaliţii cu extrema dreaptă. PSD nu şi-a respectat acest angajament de a proteja democraţia românească de cei care îi ameninţă valorile fundamentale. Partidul Social Democrat a depus o moţiune de cenzură pe 28 aprilie, în alianţă cu partidul de extremă dreapta Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) – un partid politic care, în urma anulării alegerilor prezidenţiale din 2024 de către Curtea Constituţională a României, a susţinut deschis un candidat aliniat Moscovei şi continuă să îl promoveze pentru funcţia de prim-ministru.

Aceasta nu este o alianţă nouă”, precizează semnatarii scrisorii.

Potrivit acestora, între 2019 şi 2022, ambele partide s-au opus sistematic legislaţiei privind parteneriatul civil, „blocând în Parlament chiar şi cea mai elementară recunoaştere legală şi protecţie a vieţii de familie pentru persoanele LGBT+”. În 2022, ambele partide au susţinut un proiect de lege privind „propaganda gay” în societatea românească – reflectând legislaţia introdusă şi adoptată în regimul lui Viktor Orbán în Ungaria. Ambele partide au instrumentalizat în mod repetat atacurile asupra comunităţii LGBT+ în timpul alegerilor din 2024 şi 2025, încadrându-le în limbajul „familiei” şi al „valorilor religioase”.

„În timp ce AUR solicită desfiinţarea instituţiilor pentru egalitate, PSD contribuie activ la erodarea instituţiilor naţionale pentru drepturile omului. În 2026, PSD a blocat numiri-cheie prin vot parlamentar, lăsând aceste instituţii critice în mod deliberat slăbite: mandatul Avocatului Poporului este expirat de aproape doi ani, iar mandatele majorităţii membrilor Colegiului Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) au expirat în decembrie 2025, lăsând instituţia paralizată, incapabilă să soluţioneze cazurile de discriminare aduse de cetăţeni români şi europeni. CNCD este în prezent instituţia mandată să asigure aplicarea corectă a drepturilor lucrătorilor din UE în România”, se arată în documentul citat.

Potrivit aceleiaşi surse, este nevoie de „acţiune urgentă” din partea PES pentru a opri PSD să îşi aprofundeze traiectoria populistă şi anti-LGBTI.

„În acest moment critic, Partidul Socialiştilor Europeni şi Grupul S&D au o responsabilitate şi o oportunitate unică de a acţiona ca un reper pentru membrii lor, reafirmând, printr-un angajament principial şi constructiv, valorile care unesc familia socialistă europeană. România se află într-un punct de răscruce în care orientarea clară, consecvenţa şi solidaritatea din partea PES pot contribui la readucerea Partidului Social Democrat pe traiectoria angajamentelor sale faţă de democraţie, egalitate şi statul de drept”, menţionează semnatarii.

Organizaţiile civice consideră că prin încurajarea alinierii la aceste principii comune şi susţinerea unor paşi concreţi pentru respectarea lor PES „poate juca un rol decisiv” în consolidarea atât a instituţiilor naţionale, cât şi a încrederii publice.

„Privim către dumneavoastră ca la o sursă de leadership şi coerenţă, capabilă să asigure că proiectul european rămâne ferm ancorat în protejarea drepturilor fundamentale pentru toţi”, încheie semnatarii scrisorii deschise.