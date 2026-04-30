Ninge în centrul României, la final de aprilie. Utilajele de deszăpezire au fost scoase pe drumurile montane în două județe

DRDP Brașov anunță, pe pagina de Facebook, că în urma ninsorilor de la finalul lunii aprilie a fost nevoie de intervenția utilajelor de deszăpezire pe drumurile din zonele montane din Covasna și Brașov: „Iarna s-a întors în zona montană din centrul țării! În acest moment ninge în zonele alpine din județele Brașov și Covasna, iar utilajele de deszăpezire sunt pe traseu. Circulați cu prudență!”.

Meteorologii au precizat că în intervalul 30 aprilie – 3 mai, care acoperă minivacanța de 1 Mai, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Minimele nocturne rămân scăzute în majoritatea regiunilor, apropiindu-se de pragul de îngheț în depresiuni și zonele montane.

În Transilvania și Moldova maximele sunt de doar 10–12°C, chiar 10–11°C în Moldova. În Muntenia și Dobrogea avem 11–13°C, respectiv 11–12°C, iar în Banat, Crișana și Oltenia temperaturile se situează între 13–16°C. În Maramureș sunt temperaturi de 12–14°C, iar la munte se anunță doar 2–3°C, cu nopți reci, până la -4°C, potrivit ANM. La munte sunt așteptate precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare la peste 1700 m), mai ales între 30 aprilie și 3 mai.