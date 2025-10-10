Melania Trump anunță revenirea a opt copii ucraineni la familiile lor după negocieri cu Putin

10-10-2025 | 20:19
Melania Trump
Melania Trump a anunţat că opt copii ucraineni care se aflau în Rusia s-au întors la familiile lor în ultimele 24 de ore, graţie unui „canal de comunicare" pe care l-a stabilit cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, potrivit EFE.

Ioana Andreescu

„Echipa mea a lucrat direct cu echipa preşedintelui Putin pentru a asigura reunirea în siguranţă a copiilor cu familiile lor între Rusia şi Ucraina. De fapt, opt copii s-au reunit cu familiile lor în ultimele 24 de ore", a afirmat prima doamnă într-o declaraţie oficială de la Casa Albă.

Potrivit explicaţiilor sale, comunicarea între cele două echipe a fost foarte fluidă încă din luna august, când, în timpul întâlnirii din Alaska, preşedintele Donald Trump i-a înmânat omologului său rus o scrisoare semnată de Melania, în care îi cerea să protejeze copiii de război.

„Când preşedintele Putin a primit scrisoarea mea în august, el mi-a răspuns în scris, arătându-se dispus să iniţieze un dialog direct cu mine şi oferindu-mi informaţii detaliate despre copii ucraineni care trăiesc în Rusia. De atunci, preşedintele Putin şi cu mine am menţinut un canal de comunicare deschis cu privire la bunăstarea acestor copii", a afirmat ea.

Prima doamnă a subliniat că, în ultimele luni, ambele părţi au purtat convorbiri telefonice şi au organizat întâlniri în cadrul cărora au convenit să "coopereze reciproc" în beneficiul persoanelor afectate de acest război.

Dintre cei opt copii care se află deja alături de familiile lor, ea a explicat că trei au fost transferaţi în Rusia fără părinţii lor din cauza „luptelor de pe linia frontului", iar ceilalţi cinci au fost „separaţi de familiile lor din cauza conflictului".

Oficiali ucraineni şi organizaţii pentru drepturile omului au documentat dovezi că forţele ruse au răpit copii ucraineni şi i-au deportat cu forţa în Rusia, subliniază în acest context postul de televiziune ucrainean TSN.

Melania a declarat şi că Rusia ar fi acceptat să permită reunirea cu familiile lor a celor care au fost forţaţi să plece în această ţară (adică în Rusia) pe când erau minori şi care acum au împlinit 18 ani.

„Acesta este încă un efort în proces de desfăşurare. Există deja planuri pentru reunirea mai multor copii în viitorul apropiat. Sper ca pacea să vină în curând; poate începe cu copiii noştri", a concluzionat ea.

