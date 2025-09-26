Donald și Melania Trump, surprinși în timpul unei conversații tensionate. Ce a dezvăluit un expert în citirea buzelor. VIDEO

Ceea ce părea o ceartă între Donald și Melania Trump, surprinsă de camere în fața Casei Albe, a fost de fapt o discuție despre scara rulantă defectă de la sediul ONU, susțin specialiști în citirea pe buze.

Clipul intens distribuit online îl arată pe președinte arătând cu degetul spre prima doamnă, care răspunde clătinând din cap, în timpul schimbului de replici filmat prin ferestrele elicopterului Marine One, la aterizarea acestuia pe peluza Casei Albe, miercuri seara, potrivit New York Post.

Discuție despre incidentul de la ONU, nu o ceartă conjugală

Deși mulți au speculat online că ar fi vorba despre o dispută conjugală – asemănătoare cu momentul surprins la începutul anului când președintele Franței, Emmanuel Macron, și soția sa au fost filmați certându-se la coborârea din avion – experții cred că discuția era despre incidentul viral cu scara rulantă de la sediul ONU din Manhattan, petrecut cu o zi înainte.

„Din interpretarea mea, nu cred că Donald Trump o certa pe Melania Trump, ci era indignat de năzdrăvăniile de la ONU”, a declarat pentru Daily Mail expertul în citirea pe buze Jeremy Freeman.

„Donald, uită-te la mine”

Acesta crede că Melania i-ar fi spus lui Trump că „pur și simplu a continuat” atunci când scara rulantă s-a oprit brusc în timp ce se aflau pe ea. „A fost incredibil. Cum poți face așa ceva?”, ar fi răspuns liderul american, potrivit interpretării lui Freeman.

„Donald, uită-te la mine”, i-ar fi spus apoi Melania, înainte ca cei doi să coboare din elicopter și să traverseze împreună peluza, ținându-se de mână.

Trump vorbește despre „sabotaj”

Trump a cerut arestarea celor vinovați după ce scara rulantă de la sediul Națiunilor Unite s-a oprit brusc chiar în momentul în care el și prima doamnă pășiseră pe ea, marți, înaintea discursului său în fața Adunării Generale. Prima doamnă, aflată în fața lui Trump, s-a împiedicat atunci când scara s-a blocat, arată imaginile video.

„Este uimitor că Melania și cu mine nu am căzut înainte, cu fața pe marginile ascuțite ale treptelor de oțel”, a scris ulterior Trump online despre incident.

Fostul președinte a declarat că momentul a fost „sabotaj absolut”, invocând un articol din Times of London potrivit căruia angajați ai ONU ar fi fost auziți glumind că ar putea opri scara rulantă pentru a-l forța pe Trump să meargă pe jos până la sală, unde urma să țină discursul.

