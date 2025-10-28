Cât plătește în medie un român din salariul său pentru rata la un credit ipotecar. Stăm mult mai bine față de greci și unguri

28-10-2025 | 10:55
Un român plătește în medie aproape jumătate din salariul mediu net pentru rata unui credit ipotecar la un apartament cu două camere în București, arată un broker online de credite. România stă mult mai bine aici decât Grecia sau Ungaria, de pildă.

Cristian Anton

Rata medie lunară a unui credit ipotecar necesar pentru cumpărarea unui apartament cu două camere în Bucureşti, finalizat de cel puţin 30 de ani şi în afara zonelor semi-centrale, deţine o pondere de aproximativ 48% din salariul mediu net, la nivel naţional, reiese dintr-un raport publicat marți de către un broker online de credite.

Conform datelor centralizate de ipotecare.ro, valoarea indicelui este în creştere faţă de nivelul de 45% înregistrat în primăvară, în principal ca urmare a creşterii preţurilor locuinţelor.

În context, nivelul raportului rată/salariu din Bucureşti este printre cele mai bune din regiune, doar în Sofia înregistrându-se un nivel mai redus, de 43%, în timp ce acelaşi indicator are o valoare de 72% în Budapesta, 78% în Chişinău şi 82% în Varşovia.

"România şi Bulgaria au cele mai ieftine credite ipotecare din regiune luând în considerare salariile medii la nivel naţional şi costurile cumpărării unui apartament cu două camere printr-un credit ipotecar contractat pe o perioadă de 25 de ani. Astfel, rata medie lunară a unui credit ipotecar necesar pentru cumpărarea unui apartament cu două camere în Bucureşti, finalizat de cel puţin 30 de ani şi în afara zonelor semi-centrale, deţine un procent de aproximativ 48% din salariul mediu net la nivel naţional. O valoare mai bună la nivel regional a indicatorului rată/salariu se înregistrează doar în Sofia, unde rata medie pentru cumpărarea unui apartament cu două camere deţine un procent de 43% din salariul mediu înregistrat în Bulgaria.", notează sursa citată.

Pe de altă parte, creditele ipotecare sunt mai accesibile în Bucureşti decât în Atena, unde rata medie deţine o pondere de 62% din salariul mediu din Grecia, decât în Budapesta, unde rata medie reprezintă 72% din salariul mediu din Ungaria sau faţă de Chişinău, unde rata ipotecară medie deţine un procent de 78% din salariul mediu înregistrat în Republica Moldova.

"România este singura ţară din Uniunea Europeană în care media dobânzilor ipotecare este mai redusă comparativ cu dobânda de referinţă stabilită de băncile centrale locale. În statele din vestul Europei se înregistrează dobânzi ipotecare mai mici deoarece creditele sunt în euro iar inflaţia este mai redusă, ceea ce a permis Băncii Centrale Europene să reducă Euribor la 2%. În estul Europei, inclusiv în România, se înregistrează rate ale inflaţiei mult mai ridicate, ceea ce duce la dobânzi mai mari dar şi la o creştere mai accentuată a preţurilor locuinţelor, rezultând astfel un nivel rată/salariu mai slab faţă de cel înregistrat în primăvară. România câştigă însă prin costuri asociate semnificativ mai mici, de la comisioane la taxe şi impozite", a comentat, în comunicat, Alexandru Rădulescu, managing partner SVN Romania | Credit & Financial Solutions, partenerul exclusiv al brokerului online.

În acelaşi timp, cea mai redusă valoare a indicatorului rată/salariu este înregistrată în Berlin şi Roma, unde rata ipotecară medie deţine o pondere de 38% din salariile medii de la nivel naţional. Indicatorul Ipotecare.ro are o valoare de 41% în Viena, 42% în Madrid şi 47% în Amsterdam. Totodată, rata medie pentru cumpărarea unui apartament cu două camere în Londra şi Paris deţine ponderi de 86% - 87% în salariile medii înregistrate la nivel naţional.

Creștere cu 34% a creditelor ipotecare în acest an față de 2024 

Potrivit Băncii Naţionale a României (BNR), în primele opt luni din 2025, au fost acordate în total la nivel naţional credite ipotecare în valoare de 7,4 miliarde de euro, în creştere cu 34% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Acestea au inclus refinanţările, conversiile, transferurile şi restructurările.

Statistica Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară arată că numărul caselor şi al apartamentelor vândute în primele nouă luni din anul curent a fost cu 0,3% mai mic faţă de acelaşi interval din 2024.

În analiza de specialitate a fost luată în calcul cumpărarea unui apartament cu o suprafaţă utilă de 50 de metri pătraţi, la o valoare de 100.000 de euro şi o dobândă fixă de 5,55% - nivel mediu înregistrat pentru creditele ipotecare acordate în Bucureşti în luna octombrie a acestui an.

De asemenea, s-a mizat pe un credit ipotecar pe o perioadă de 25 de ani, cu un avans de 15% şi cu o dobândă fixă în primii cinci ani, fără a include costurile asociate, precum comisioanele, taxele notariale sau asigurările. În plus, pentru stabilirea dobânzii au fost contabilizate creditele ipotecare cu dobândă fixă de la primele trei bănci din fiecare stat analizat.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 28-10-2025 10:55

