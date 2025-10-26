Motivul pentru care primești un pahar cu apă alături de cafea în cafenea. Originea surprinzătoare a unui obicei vechi

26-10-2025 | 21:04
cafea
Shutterstock

Obiceiul de a primi un pahar cu apă alături de cafea are origini vechi de secole, încă din Turcia și Grecia secolului al XVI-lea, iar inițial apa nu era destinată pentru băut, ci pentru clătirea linguriței după amestecarea cafelei.

Ioana Andreescu

Apa servită cu cafeaua nu era destinată pentru băut. Motivul era… lingurița. Mai exact, multe femei se plângeau de problema cu lingurița folosită pentru amestecarea cafelei, potrivit Blic.

După ce amestecau, lingurița se murdărea, iar ele trebuiau să o așeze pe farfuriuță, lucru considerat nepoliticos și inestetic.

De aceea, ospătarii au început să servească apă alături de cafea — pentru ca oaspeții să poată clăti lingurița înainte de a o pune pe farfurioară.

Acest ritual s-a schimbat în 1873, odată cu instalarea primelor rețele publice de alimentare cu apă din izvoare montane. Ospătarii doreau să demonstreze că băuturile lor sunt preparate cu apă pură de izvor și că sunt sigure pentru consum.

Astăzi ni se pare perfect normal să primim un pahar cu apă lângă cafea, deși în unele restaurante și cafenele trebuie să îl ceri special.

Însă apa are și rolul de a neutraliza gustul. Funcția ei este să curețe papilele gustative înainte și după consumul de cafea, scrie Tastylicious.com. Elimină aroma a tot ce ai consumat în ultima oră și te ajută să percepi mai bine gustul cafelei — mai ales dacă este una de calitate.

Pe litoral, vremea este neașteptat de frumoasă, așa că mulți oameni au făcut ieri o plimbare pe plajă, ori au savurat o cafea la terasă.

