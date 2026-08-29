Fotograful Stefano Lotumolo se afla într-un autobuz când inundațiile au lovit, miercuri, zona de frontieră dintre Nepal și China. El și ceilalți pasageri au reușit să se salveze, însă persoanele aflate în vehiculele din spatele lor nu au fost la fel de norocoase, relatează news.ro, care citează CNN.

„Zgomotul era de necrezut”, a povestit Lotumolo. „Peste tot se auzea un vuiet puternic al morții”, a adăugat fotograful.

Doar câteva zeci de secunde pentru a scăpa

Potrivit lui Lotumolo, grupul din care făcea parte a avut la dispoziție între aproximativ 30 de secunde și un minut pentru a coborî din autobuz și a fugi spre un teren mai înalt.

Supraviețuitorii s-au adăpostit într-o colibă mică, împreună cu aproximativ 50 de alte persoane, și au rămas acolo până în dimineața următoare, când au sosit elicopterele militare.

Lotumolo a mărturisit că are nevoie de timp pentru a înțelege și a procesa cele întâmplate.

„Sunt cu adevărat recunoscător”, a spus el. „Am văzut moartea peste tot, dar eu sunt în viață”, a adăugat fotograful.

Nepalul ar putea avea nevoie de între 4 și 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția zonelor afectate de inundațiile devastatoare din această săptămână, a declarat sâmbătă ministrul Finanțelor, Swarnim Wagle, pentru Reuters.

„Estimarea inițială este între 4 și 5 miliarde de dolari. Este doar o estimare”, a precizat Wagle. „Vom avea nevoie de mult mai puțin decât după cutremurul din 2015. În prezent sunt evaluate pierderile și pagubele.”

Peste 600 de morți și mii de persoane dispărute

Prăbușirea unui ghețar, produsă miercuri, a declanșat o viitură uriașă formată din roci, gheață, noroi și resturi, care s-a propagat prin sistemele hidrografice din zona Munților Himalaya.

Peste 600 de persoane au murit în Nepal și în Tibetul chinezesc, în timp ce alte peste 2.000 sunt în continuare date dispărute, potrivit Arab News.

Inundațiile au distrus localități din zona de frontieră, au măturat poduri și drumuri și au avariat importante centrale hidroelectrice.

Dezastrul din 2015, reper pentru reconstrucție

Wagle nu a explicat de ce autoritățile estimează că nota de plată pentru reconstrucție va fi mai mică decât cele 9 miliarde de dolari cheltuite după cutremurul cu magnitudinea 7,8 din 2015, considerat cel mai grav dezastru natural din istoria recentă a Nepalului.

Seismul a provocat moartea a aproape 9.000 de persoane, a distrus peste jumătate de milion de locuințe și a generat pierderi estimate la aproximativ o treime din economia Nepalului.

Chiar și așa, inundațiile de miercuri reprezintă o lovitură majoră pentru economia țării, dependentă de remitențe, turism și energie hidroelectrică. Au fost afectate proiecte energetice care reprezintă peste 12% din capacitatea națională de producție de electricitate.

Inundațiile și alunecările de teren sunt frecvente în timpul sezonului musonic de vară, care se desfășoară, în general, între iunie și septembrie, în Nepal, Tibet și în întreaga Asie de Sud, mai notează AFP.