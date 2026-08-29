„Estimarea inițială este între 4 și 5 miliarde de dolari. Este doar o estimare”, a declarat Wagle. „Vom avea nevoie de mult mai puțin decât după cutremurul din 2015. În prezent sunt evaluate pierderile și pagubele.”

Prăbușirea unui ghețar, produsă miercuri, a provocat o viitură uriașă de roci, gheață, noroi și resturi care s-a propagat prin sistemele hidrografice din zona munților Himalaya. Peste 600 de persoane au murit în Nepal și în Tibetul chinezesc, iar alte peste 2.000 sunt în continuare date dispărute, citează Arab News.

Inundațiile au distrus localități din zona de frontieră, au măturat poduri și drumuri și au avariat importante centrale hidroelectrice.

Dezastrul din 2015

Wagle nu a explicat de ce se estimează că nota de plată pentru reconstrucție va fi mai mică decât cele 9 miliarde de dolari cheltuite după cutremurul cu magnitudinea 7,8 din 2015, cel mai grav dezastru înregistrat în Nepal.

Cutremurul a provocat moartea a aproape 9.000 de persoane, a distrus peste jumătate de milion de locuințe și a generat pierderi estimate la aproximativ o treime din economia Nepalului.

Cu toate acestea, inundațiile de miercuri vor reprezenta o lovitură majoră pentru economia țării, dependentă de remitențe, turism și energie hidroelectrică. Au fost afectate proiecte energetice care reprezintă peste 12% din capacitatea națională de producție de electricitate.

Inundaţiile şi alunecările de teren sunt frecvente în timpul sezonului musonic de vară (iunie-septembrie) în Nepal, Tibet şi în întreaga Asie de Sud, mai notează AFP.