Mii de salvatori care lucrează de ambele părţi ale frontierei au recuperat deja 584 de cadavre – 579 în Nepal şi cinci în China – din marea de noroi care a acoperit această regiune din Himalaya, situată la graniţa dintre cele două ţări, relatează news.ro, care citează CNN.

Aproape 2.500 de persoane – 1.924 în Nepal şi 558 în China –, printre care sute de turişti şi pelerini străini, sunt încă date dispărute.

Autorităţile din Nepal au furnizat periodic informaţii actualizate cu privire la numărul victimelor şi al persoanelor dispărute în urma inundaţiilor devastatoare, însă există în continuare incertitudine în legătură cu aceste cifre şi se preconizează că ele ar putea creşte semnificativ.

În ultimul său comunicat, agenţia naţională pentru situaţii de urgenţă a ţării a declarat că 579 de persoane au decedat, iar 1.924 sunt date dispărute, dintre care 517 cetăţeni străini. Aceasta reprezintă o creştere de aproape 1.000 de persoane dispărute faţă de comunicatul anterior.

Poliţia din Nepal a declarat vineri dimineaţă că cel puţin 547 de persoane au murit şi că 1.473 de persoane sunt rănite.

Discrepanţa privind numărul victimelor în această etapă a dezastrului este normală. Diferitele agenţii se confruntă cu condiţii haotice şi stresante, în special în etapa acută a operaţiunilor de salvare, care a perturbat reţelele de comunicaţii. Având în vedere că infrastructura a suferit daune grave, este probabil ca cifrele oficiale privind victimele să fie comunicate cu întârziere.

Există mai puţine informaţii privind bilanţul uman al dezastrului din Tibet, iar mecanismul de cenzură al reţelelor sociale din China pare să fi împiedicat difuzarea pe diverse platforme a videoclipurilor cu dezastrul filmate la faţa locului.

Până vineri, la ora 15:00, ora locală, cinci persoane au fost confirmate decedate, iar 558 erau încă date dispărute pe teritoriul Chinei, potrivit postului public de televiziune CCTV.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat pentru CNN că 90 de cetăţeni americani sunt încă daţi dispăruţi şi că, până în prezent, cinci dintre aceştia au fost evacuaţi în siguranţă.

Sub ameninţarea unor noi revărsări de ape

Vineri dimineaţă, poliţia nepaleză a lansat o alertă după ce a fost „informată despre ruperea” unui lac care s-a format miercuri, când o bucată dintr-un gheţar s-a prăbuşit şi a provocat revărsarea unor torente de noroi în văile strâmte ale munţilor.

Poliţia a recomandat imediat tuturor, atât salvatorilor, cât şi locuitorilor din zonă, „să rămână în alertă şi să se refugieze imediat în locuri sigure”.

În acelaşi context, autoritatea nepaleză responsabilă de gestionarea situaţiilor de urgenţă a raportat că debitul râului care a ieşit din matcă miercuri a „crescut uşor”.

Însă alerta a fost ridicată la începutul după-amiezii, fără să se fi semnalat vreo nouă inundaţie majoră.

În ceea ce priveşte partea chineză, televiziunea naţională CCTV a relatat că riscul de rupere a acestui lac, situat pe teritoriul chinez al Tibetului, „se reduce treptat”. Operaţiunile de salvare suspendate mai devreme în zona Gyirong „continuă în condiţii de ordine”, a adăugat aceasta.

„Totul dispăruse, cu excepţia râului”

Un prim grup de 21 de pompieri chinezi, însoţiţi de un câine, a reuşit în sfârşit să ajungă vineri după-amiază în zona punctului de frontieră Gyirong, în inima zonei devastate, au relatat mass-media de stat.

Preşedintele Xi Jinping, care a prezidat vineri o şedinţă special consacrată acestei probleme, a întins o mână de ajutor vecinului său nepalez.

„China este pregătită să ajute activ Nepalul în eforturile sale de salvare şi să ofere tot sprijinul şi asistenţa de care dispune”, a scris el într-un mesaj de condoleanţe adresat omologului său nepalez Ram Chandra Paudel, potrivit CCTV.

În Nepal, armata încerca să localizeze şi să evacueze aproximativ o sută de muncitori blocaţi într-un tunel de pe şantierul unui baraj al unei centrale hidroelectrice. „Nu am mai primit veşti de când am vorbit cu el în acea zi, la ora 7:00”, a declarat presei Sita Adhikari, al cărei soţ se află printre aceştia. „Nici nu ştim cum stau lucrurile cu eforturile de salvare”, a adăugat ea.

Serviciile prim-ministrului nepalez au precizat că 350 de muncitori şi locuitori fuseseră deja evacuaţi de la acest şantier „în condiţii foarte riscante”.

„Mă aflam la centrala electrică (miercuri) când am auzit un zgomot asurzitor”, a declarat pentru AFP un inginer indian de la şantier, Ananay Sharma, în vârstă de 29 de ani. „Când am ieşit, totul dispăruse, cu excepţia râului”, a povestit tânărul.

Situată în inima masivului Himalaya, această regiune a Nepalului atrage drumeţi şi alpinişti din întreaga lume, în special pentru a escalada muntele Everest. Este, de asemenea, un loc de pelerinaj pentru hinduşi şi budişti tibetani.

O femeie din India, care participa la un pelerinaj în jurul muntelui sacru Kailash, din Tibet, a povestit agenţiei AFP că două dintre cele trei autobuze care transportau grupul său de 57 de credincioşi au fost luate miercuri de alunecareA de noroi.

„Dintr-odată am fost cuprinşi de un fel de ceaţă, de fum, care a învăluit totul”, a povestit Sivaranjani Muthunathan, în vârstă de 46 de ani, arătând un videoclip cu torentul care a măturat convoiul, filmat cu telefonul ei.

„Am reuşit să ieşim din autobuz, trecând unul câte unul pe uşa şoferului”, care fugise, a continuat ea. Pasagerii autobuzului său au reuşit să se refugieze deasupra drumului, iar cei din celelalte vehicule au dispărut.

„Trauma va fi enormă”

Potrivit Institutului de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS), valul uriaş a fost provocat de prăbuşirea unei părţi dintr-un gheţar, atât de puternică încât a fost înregistrată ca un seism de magnitudine 5,2 şi a provocat numeroase alunecări de teren.

Intensitatea viiturii a fost atât de mare, încât şapte cadavre, presupuse a fi ale victimelor, au fost găsite la câteva zeci de kilometri în aval, în statul indian Uttar Pradesh, potrivit autorităţilor locale, care încearcă să le confirme identitatea.

Această catastrofă este cea mai sângeroasă din Nepal de la cutremurul din 2015, care a provocat aproximativ 9.000 de decese. În 1993, inundaţii istorice au provocat acolo peste 1.300 de morţi.

Dificultăţile de acces în zonele afectate îngreunează evaluarea pagubelor.

„Estimările actuale sugerează că aproximativ 93.000 de persoane ar fi putut fi afectate”, a declarat David Fisher, şeful Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie (FICR) din Nepal, adăugând că „trauma va fi enormă”.

Inundaţiile şi alunecările de teren sunt frecvente în timpul musonului (iunie-septembrie) în Nepal, Tibet şi în toată Asia de Sud. Potrivit oamenilor de ştiinţă, schimbările climatice sporesc intensitatea şi frecvenţa acestora.