Miile de salvatori care lucrează de ambele părţi ale frontierei au recuperat deja 552 de cadavre - 547 în Nepal şi 5 în China - din marea de noroi care a acoperit această regiune himalayană, la graniţa dintre cele două ţări, conform ultimelor cifre oficiale, transmite AFP, conform Agerpres.

Aproape 1.400 de persoane, inclusiv sute de turişti şi pelerini străini, sunt încă dispăruţi.

Vineri dimineaţă, poliţia nepaleză a emis o alertă după ce a fost informată despre ruperea lacului care s-a format miercuri, când o bucată de gheţar s-a prăbuşit, trimiţând în aval torenţi de noroi în văi.

Aceştia au sfătuit imediat pe toată lumea, inclusiv salvatorii şi locuitorii din zonă, să rămână în alertă şi să caute imediat siguranţă.

Ulterior, autoritatea nepaleză de gestionare a situaţiilor de urgenţă a raportat că debitul râului care s-a revărsat miercuri a crescut uşor. Cu toate acestea, alerta a fost ridicată la începutul după-amiezii, fără a fi raportate alte inundaţii majore.

De partea chineză, postul de televiziune de stat CCTV a relatat în acelaşi timp că riscul ca lacul, situat pe teritoriul chinez Tibet, să se rupă "scăde treptat". Operaţiunile de salvare, suspendate anterior în zona Gyirong, "continuă într-un mod ordonat", conform CCTV.

Preşedintele Xi Jinping, care a prezidat vineri o reuniune de urgenţă pe această temă, a oferit asistenţă vecinului său nepalez.

"China este pregătită să asiste activ Nepalul în eforturile sale de salvare şi să ofere tot sprijinul şi asistenţa de care dispune", a declarat preşedintele Xi Jinping într-un mesaj de condoleanţe adresat omologului său nepalez, Ram Chandra Paudel, conform CCTV.

100 de muncitori prinşi într-un tunel pe un şantier

În Nepal, armata a anunţat că echipele sale încearcă să localizeze şi să evacueze aproximativ 100 de muncitori prinşi într-un tunel pe un şantier de construcţie a unui baraj hidroelectric.

Biroul prim-ministrului nepalez a anunţat că 350 de muncitori şi localnici au fost deja evacuaţi din zonă "în condiţii foarte riscante, îngreunate de vreme şi inundaţii".

"Prioritatea noastră rămâne căutarea şi salvarea oamenilor", a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al armatei, Raja Ram Basnet, adăugând că "au fost înfiinţate centre de primire (pentru cei afectaţi)".

"Eram la centrala electrică (miercuri) când am auzit un zgomot imens", a declarat pentru AFP Ananay Sharma, un inginer indian în vârstă de 29 de ani care lucra pe şantier. El a fost evacuat joi. "Când am ieşit, totul dispăruse, cu excepţia râului", a adăugat el. "O tabără pentru muncitori a fost complet luată de valuri; ne-am refugiat în cealaltă".

În inima Himalayei, această regiune din Nepal atrage excursionişti şi alpinişti din întreaga lume, în special pe cei care îşi propun să escaladeze Muntele Everest. Este, de asemenea, un loc de pelerinaj pentru hinduşi şi budişti tibetani.

Două autobuze cu pelerini au fost luate de torent

O femeie din India care participa la un pelerinaj religios în jurul Muntelui Kailash din Tibet a declarat pentru AFP că două dintre cele trei autobuze care transportau grupul ei de 57 de pelerini au fost luate de o alunecare de teren miercuri.

"Deodată am fost învăluiţi într-un fel de ceaţă, un fum, care înconjura totul", a spus Sivaranjani Muthunathan, în vârstă de 46 de ani, în timp ce urmărea pe telefonul ei un videoclip cu torentul care a măturat convoiul.

"Am reuşit să ieşim din autobuz, unul câte unul, prin uşa şoferului", a continuat ea. Ea şi ceilalţi pasageri din autobuzul ei au reuşit să se refugieze deasupra drumului, în timp ce oamenii din celelalte vehicule au pierit.

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), valul a fost cauzat de prăbuşirea unei părţi a unui gheţar, cu o asemenea forţă încât a fost înregistrat ca un cutremur cu magnitudinea de 5,2 şi a declanşat numeroase alunecări de teren.

Inundaţiile au fost atât de violente încât şapte presupuse cadavre ale victimelor au fost găsite la câteva zeci de kilometri în aval, în statul indian Uttar Pradesh, potrivit autorităţilor locale.

Acest dezastru este cel mai sângeros din Nepal de la cutremurul care a ucis aproximativ 9.000 de oameni în 2015. În 1993, inundaţiile istorice de acolo au provocat moartea a peste 1.300 de oameni.

Inundaţiile şi alunecările de teren sunt frecvente în timpul sezonului musonic de vară (iunie-septembrie) în Nepal, Tibet şi în întreaga Asie de Sud, mai notează AFP.