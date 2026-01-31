Marș al tăcerii în Elveția după tragedia din Crans-Montana. Sute de oameni cer „justiție și adevăr” pentru copiii morți. FOTO

Stiri externe
La o lună de la incendiul mortal dintr-un bar din Crans-Montana, sute de oameni au ieşit sâmbătă în Lutry la un marş al tăcerii, cerând „justiţie şi adevăr” după moartea mai multor copii din localitate.

autor
Mihaela Ivăncică

În fruntea procesiunii, părinţi şi apropiaţi ai celor defuncţi mergeau în spatele unui imens banner alb cu înscrisul "Omagiu victimelor de la Crans-Montana. Justiţie şi adevăr!", relatează AFP.

Unii participanţii aveau trandafiri albi în mână, iar alţii pancarte pe care se putea citi "Nu sunteţi singuri!". Mulţi aveau lacrimi în ochi. Pe parcursul marşului, numeroase persoane s-au alăturat procesiunii, pornită la începutul după-amiezii de la stadionul de fotbal al FC Lutry, care a pierdut şapte tineri rezidenţi în acest incendiu.

Pe gardul complexului sportiv, vântul flutura o mulţime de panglici albe cu mesaje destinate victimelor din Lutry.

"Astăzi încă nu cunoaştem adevărul. Eu vreau să ştiu pentru ce copiii noştri, printre care şi fiul meu, nu au putut să iasă de acolo", declară Laetitia Brodard-Sitre, mama lui Arthur, decedat la 16 ani.

Tragedia din noaptea de Revelion

Produsă în noaptea de Revelion, cumplita tragedie a făcut 40 de morţi şi 116 răniţi, în principal adolescenţi şi tineri adulţi. Incendiul a fost provocat, potrivit anchetei, de scânteile unor lumânări de pe sticle de şampanie care au aprins spuma izolatoare fonică de pe tavanul barului Le Constellation.



Oamenii cer o anchetă "clară şi obiectivă, cu persoane competente". De la începutul cazului, procuratura cantonului Valais este acuzată de lentoare şi laxism, în special în ceea ce priveşte cuplul proprietar al barului, care face obiectul unei anchete pentru "omucidere din neglijenţă", printre altele.



După ce s-au oprit în faţa bisericii din localitate, unde clopotele au sunat mai bine de 5 minute, mulţimea a depus multe flori, apoi a aplaudat îndelung înainte de a scanda la unison: "Niciodată mai mult aşa ceva!" 

Sursa: Agerpres

