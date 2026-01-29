Până la sosirea echipajelor de intervenţie, focul a fost stins de angajaţii CFR.

„Detaşamentul Vaslui a intervenit în această dimineaţă în cazul unui tren rămas blocat pe linia ferată, în urma unui incendiu care a fost lichidat de angajaţii CFR, cu stingătoarele din dotare.”, anunţă joi ISU Vaslui.

Conform presei locale, incidentul a avut loc în apropiere de Roşieşti, în jurul orei 4:40.

În tren se aflau aproximativ 200 de călători, însă niciunul nu a necesitat grijiri medicale.

Trenul rămas blocat a fost tractat de o altă locomotivă până în gara Vaslui.

La faţa locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o ambulanţă SMURD şi un microbuz, încadrate cu 10 militari.

