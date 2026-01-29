Potrivit celor de la ISU numai anul trecut aproape 7.000 de locuințe din România au fost afectate de incendii, iar 305 persoane și-au pierdut viața.

Tragedia s-a petrecut în localitatea Suseni din județul Mureș. Vecinii celor doi soți au observat fumul gros şi au sunat la 112.

Până la sosirea pompierilor oamenii au încercat să stingă incendiul și credeau că proprietarii sunt plecați de acasă pentru că nimeni nu le-a răspuns când i-au strigat pe cei doi soți.

Alexandra Călușeri, purtător de cuvânt ISU Mureș: ”La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifestă la nivelul acoperișului casei”.

Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș: ”Au identificat în interiorul locuinței un bărbat de 69 de ani și o femeie de 58 de ani, ambii decedați.



Soțul femeii era căzut lângă una dintre uși, semn că a încercat, cu ultimele puteri, să se salveze.



Pompierii au stabilit că incendiul ar fi izbucnit de la coșul de fum.

Cei doi copii ai familiei urmează să vină acasă din străinătate, pentru înmormântare.



Inspectoratul pentru Situații de Urgență trage un semnal de alarmă. Numai anul trecut au intervenit la incendii în peste 6.900 de locuințe din țară, majoritatea în mediul rural. Cauzele principale sunt instalațiile electrice vechi sau hornurile necurățate.







