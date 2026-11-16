Le Pen i-a spus ambasadorului să-i transmită președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că ar fi disponibilă să se întâlnească cu acesta la Bruxelles sau la Paris, în timp ce Omelchenko a afirmat, într-o declarație proprie, că Le Pen a fost invitată să viziteze Ucraina, potrivit News.ro.

Zelenski a insistat că Europa și, în special, Franța trebuie să aibă un loc la masa negocierilor de pace menite să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina, a spus Omelchenko.

Omelchenko a declarat că el și Le Pen au discutat punctele lor de vedere cu privire la aderarea Ucrainei la UE și la NATO, precum și la cooperarea în sectoarele digital, al energiei nucleare și al apărării.

Marine Le Pen, care în trecut și-a exprimat admirația față de președintele rus Vladimir Putin, s-a opus aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, un obiectiv important pentru Kiev.

Le Pen este considerată favorită în alegerile prezidențiale din Franța de anul viitor, sondajele indicând că va ocupa primul loc în primul tur.

Franța nu dispune de bugetul necesar pentru a oferi Ucrainei un sprijin financiar mai substanțial, însă Le Pen ar onora angajamentele deja asumate față de Ucraina, inclusiv un împrumut comun al Uniunii Europene în valoare de 90 de miliarde de euro, a adăugat Le Pen într-un comunicat după întâlnirea cu Vadym Omelchenko, ambasadorul Ucrainei în Franța.