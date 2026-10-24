„Celebrul și îndrăgitul cântăreț italian Al Bano, foarte cunoscut și iubit în țara noastră, i-a adresat un apel public, foarte sincer și emoționant, prim-ministrului Italiei, Giorgia Meloni”, afirmă Zaharova, potrivit News.ro.

„Subliniind legăturile istorice și culturale profunde dintre țările noastre, acesta i-a cerut cu multă emoție prim-ministrului italian să înceteze impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei, să redeschidă porțile Italiei pentru Rusia și să înceapă, în sfârșit, să lucreze concret pentru obținerea unei păci durabile în Ucraina.

„Oare vocea sa va fi auzită la Roma?”

Judecând după evenimentele recente, autoritățile italiene par să aibă dificultăți serioase în a accepta vocile care se abat de la discursul politic dominant”, continuă postarea Mariei Zaharova.

„Tinerii italieni protestează: se caută o pistă rusească. Cetățenii italieni își exprimă nemulțumirea: se suspectează o influență străină”, observă ea, întrebându-se ironic dacă „următoarea țintă a anchetelor serviciilor secrete italiene va fi Al Bano”.

Adresându-se prim-ministrului în interviul său, Al Bano afirmase că Rusia este o țară „care ne iubește” și că „are multă sevă italiană”, întrebându-se: „De ce să impunem sancțiuni Rusiei? Să-i oferim Rusiei acțiuni, să-i oferim flori Rusiei. Să facem în așa fel încât acest război blestemat să înceteze.”

El a adăugat: „Dragă Giorgia, țin mult la tine. Aș ține și mai mult la tine dacă am redeschide porțile pentru Rusia. Eu sunt un om al păcii.”