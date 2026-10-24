Peste 5.000 de persoane au fost evacuate din locuințele lor înainte de sosirea furtunii, care a smuls copaci din rădăcini, a doborât linii de înaltă tensiune și a provocat inundații de scurtă durată, transmite Agerpres, care citează AFP.

Taifunul Champi a lăsat zeci de mii de gospodării fără curent

Aproximativ 56.000 de gospodării au rămas fără curent electric în timpul taifunului Champi, care a măturat insula. Sâmbătă, în comitatul Miaoli (vest), s-au înregistrat cantități de aproape 24 de centimetri de precipitații.

O persoană a decedat și peste 500 au fost rănite începând de joi, când guvernul a început să emită alerte cu privire la apropierea taifunului.

Champi a atins pentru scurt timp statutul de supertaifun în timpul traversării oceanului, cu vânturi susținute care au atins aproape 300 km/h, dar care s-au atenuat între timp.

Sâmbătă, vântul a atins viteze de 176 km/h, conform celui mai recent raport al Centrului Comun de Alertă pentru Taifunuri.

„Deși perioada în care taifunul a avut cel mai mare impact a trecut, dorim să reamintim tuturor că vânturile și valurile din apele din jurul Taiwanului rămân puternice pe măsură ce taifunul se deplasează spre nord”, a declarat Wuu Woan-hwa, de la Administrația Centrală de Meteorologie din Taiwan, în cadrul unei conferințe de presă.

În China, unele servicii feroviare au fost suspendate, iar zeci de mii de persoane au fost evacuate din locuințele lor din Shanghai.

„Anumite zone din Jiangsu, Shanghai, Zhejiang și alte regiuni ar urma să înregistreze precipitații puternice, chiar torențiale”, au anunțat media de stat.

Zboruri anulate în Japonia

Zeci de zboruri au fost anulate în regiune, în special în prefectura Okinawa, cea mai sudică din Japonia, unde guvernul a raportat doi răniți în urma taifunului.

Turiștii aflați pe insula Ishigaki așteptau reluarea zborurilor pentru a se putea întoarce acasă.

„Sperăm că aceasta este ultima noastră zi aici”, a declarat pentru AFP Eva Malek, în vârstă de 49 de ani, originară din Polonia.

„Nu eram la curent cu situația și nu ne așteptam ca așa ceva să se întâmple”, a adăugat ea.

Champi este cea mai recentă furtună dintr-un sezon deosebit de activ în Pacific, din cauza fenomenului climatic El Niño, care a provocat o încălzire fără precedent a apelor ecuatoriale din acest ocean.